La formació professional, una oportunitat de futur a l’alça

Què és Yamana? Doncs un nou concepte de centre de dia on la gent gran s’integra en la comunitat per mitjà d’activitats d’oci o de lleure realitzades per tècnics en atenció a persones en situació de dependència (TAPD), estudiants en pràctiques de diversos cicles i voluntaris de qualsevol edat. I d’on ha sortit la idea? L’ha concebut un grup d’alumnes del cicle formatiu de grau mitjà d’atenció a persones en situació de dependència de l’Institut Salvador Seguí de Barcelona. El projecte ha guanyat la 9a edició dels Premis FPEmprèn en la categoria de Salut, Esport i Benestar. “Amb aquests premis i amb altres iniciatives es potencia el reconeixement i el prestigi de la formació professional, mentre es promou la iniciativa i l’esperit emprenedor entre els estudiants”, assegura Isidre Garcia, director del centre. L’institut també ha destacat en la 6a Mostra de Projectes Emprenedors de Catalunya amb els tres guardons a Libe, una iniciativa de prestació de serveis i béns de caracterització i maquillatge professional de fantasia i naturalesa de l’alumna Lídia Martínez, del CFGS de Caracterització i Maquillatge Professional.

La innovació en la formació professional és un dels objectius d’aquest mandat a l’AMB

La innovació en la formació professional amb iniciatives com els FPEmprèn és un dels objectius d’aquest mandat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per promoure estratègies d’ocupació i inserció i reactivar l’economia del territori. En aquest sentit, l’ens ha signat un conveni que amplia el marc de col·laboració establert el 2015 amb la Fundació BCN Formació Professional per ampliar la seva actuació a tot el territori metropolità i, a més, internacionalitzar els centres de formació professional i potenciar la relació amb l’empresa. Tot i que la formació professional s’ha definit sovint com la germana petita dels itineraris acadèmics, actualment es consolida com l’opció amb la inserció laboral més alta, un desenvolupament formatiu continu i que es presenta com una opció de futur lligada estretament a sectors cridats a ser els pròxims anys el motor de l’economia, com ara la química, les TIC, la indústria 4.0 i les energies renovables, entre d’altres.

OFERTA VARIADA I ESPECIALITZADA

La institució metropolitana vol donar a conèixer a la ciutadania que la FP és una opció formativa de primer nivell i revaloritzar-la al costat d’altres opcions. “Creiem que la millor manera perquè els joves s’adaptin als nous sistemes del mercat és fer-los prendre consciència que això passa per elements pròxims de capacitació. Per això analitzarem la manera de col·laborar amb el sector privat per generar processos d’aproximació al món educatiu. Ens encarregarem d’analitzar-ho i d’esdevenir dinamitzadors del sistema”, explica Guillem Espriu, coordinador de programes de polítiques socials de l’AMB.

22 L’oferta formativa en l’àmbit de la FP a l’àrea metropolitana és de 22 famílies professionals diferents

L’oferta formativa en l’àmbit de la FP a l’àrea metropolitana és de 22 famílies professionals diferents, 144 títols, 86 de grau mitjà i 86 de grau superior que es poden cursar en 25 dels 36 municipis de la metròpoli barcelonina. “Hi ha dos grans sectors amb un pes específic en el que busquen els joves i que es mengen el 27% de tota la demanda en el marc de la formació professional. Són les famílies vinculades als àmbits de la informàtica i la comunicació, i al tema dels serveis socials”, assenyala Espriu, que també remarca el creixent interès dels centres per la internacionalització i els programes de mobilitat. De fet, 12 centres educatius de 10 municipis de l’àrea metropolitana s’han adherit al consorci Erasmus+, i quatre més al programa TLN Mobilitat, que permeten la realització d’estades formatives en institucions i empreses de diferents països de la Unió Europea.