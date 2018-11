La filosofia a l’abast d’infants i joves

Per cinquè any consecutiu, els dies 14 i 15 de novembre se celebrarà el festival filosòfic Barcelona Pensa, que busca treure la filosofia de l’acadèmia i portar-la als carrers. L'objectiu és que tota la ciutadania hi tingui accés.

En aquesta edició oferirà 36 hores ininterrompudes d’activitats filosòfiques, tres de les quals, que es faran el dijous 15, estan adreçades especialment al públic infantil i juvenil. La primera proposta arriba de la mà del grup IREF. A la Facultat de Filosofia de la UB es durà a terme la 2a Trobada Interescolar de Filoescoles, en què participaran alumnes de primària que reflexionaran al voltant de diversos temes a partir del visionat de curtmetratges. La cita serà a la Facultat de Filosofia de 10 a 12.30 h.

La segona proposta és l''Olimpíada filosòfica'.Amb el propòsit de crear un espai de debat participatiu i interactiu entre els estudiants i la filosofia neix l’activitat 'Entrevista a un filòsof'. Nemrod Carrasco, filòsof reconegut, respondrà a les preguntes que diferents joves estudiants li facin sobre tot allò que tingui a veure amb el tòpic filosòfic de realitat i/o aparença. Aquesta proposta es farà a L'Aula Magna de la Facultat de Filosofia de 12 a 14 h.

Finalment, la tercera proposta és el 'Pati filosòfic: els joves pensen'.Aquesta activitat és un diàleg filosòfic conduït on els assistents reflexionaran al voltant de temes com ara si les noves tecnologies i el consumisme ens fan més feliços, si és possible la interculturalitat o si ha mort la idea d’utopia. Es farà el mateix dijous 15, a l'Institut Italià, de 17 a 18 h.

Barcelona Pensa

El Barcelona Pensa és un festival promogut per la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona i té com a objectiu la difusió, apropament i transmissió de la filosofia. El festival aposta pel dret a la filosofia com a tret fonamental d’una cultura crítica i participativa en la qual tothom ha de poder sentir-se implicat. El festival treu el pensament filosòfic de l'acadèmia i el porta al espai públic, per crear un espai de trobada on la filosofia acadèmica interactua amb altres àmbits del pensament, les ciències i les arts, amb el convenciment que el rigor i la profunditat reflexives són compatibles amb una dimensió lúdica que permet gaudir de la filosofia a un públic ampli amb formació i interessos molt diversos.

D’aquesta manera, el Barcelona Pensa vol contribuir a promoure la ciutat com a focus d’innovació cultural introduint nous formats acció cultural i incentivant la participació ciutadana. L’experiència de les passades edicions mostra que aquest projecte té una extraordinària recepció ciutadana, de manera que el Barcelona Pensa s’ha convertit ja en una referència anual a l'activitat cultural de la ciutat de Barcelona.

El projecte està destinat a totes les persones en general. Atès que la vocació del festival és fer del pensament filosòfic un bé comú i compartit, per tal de millorar el grau de llibertat i igualtat de la ciutadania, i alhora contribuir a les sinergies entre centres educatius, culturals i d’entreteniment, les activitats es dissenyen per seccions específiques.