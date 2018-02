Els escolars mesuraran la qualitat de l'aire

Aquesta tarda es farà de manera simultània en una vintena d'escoles, la instal·lació de sensors per mesurar la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona, que implica la col·locació de 810 sensors a diferents punts de la ciutat. Es tracta de la iniciativa xAire,una acció de monitoratge de la contaminació de l'aire per diòxid de nitrogen (NO2) a Barcelona, un dels contaminants més importants de la ciutat per causa principalment dels vehicles motoritzats.

Compta amb la participació dels escolars de vint escoles de la ciutat amb l'ajut de mares, pares i professorat

Com dèiem,xAire consisteix en una sèrie d'activitats en què es mesurarà la qualitat de l'aire amb la instal·lació de 810 sensors que ajudaran a millorar el detall de les dades que recullen les set estacions fixes que hi ha actualment a Barcelona. Si normalment les estacions de mesura de qualitat de l'aire estan fixes en llocs que no sempre són a la nostra zona de pas, els tubs de difusió (sensors) són una alternativa senzilla i fiable per conèixer la qualitat de l'aire en aquells punts que més interessen.

L'acció reuneix vint escoles de Barcelona (dues de cadascun dels deu districtes) per instal·lar-hi els sensors arreu de la ciutat. Es tracta d'una activitat intergeneracional de ciència ciutadana en què estudiants de primària instal·laran tubs de difusió amb l'ajut de mares, pares i professorat. Es preveu cobrir una superfície equivalent a 40 x 20 illes de l'Eixample (800 hectàrees, un 10% del conjunt de la ciutat).

xAire tindrà lloc en diversos indrets de la ciutat de Barcelona, entre els mesos de febrer i octubre d'aquest any, en una iniciativa impulsada per Estació Ciutat, en col·laboració de la Mobile Week Barcelona (iniciativa de Mobile World Capital), l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), Mapping for Change, OpenSystems UB i el 5è Congrés de Ciència del Consorci d'Educació de Barcelona.