Les ràdios escolars fan pinya

Escriure un guió, revisar-lo, posar-se davant d’un micròfon i deixar que la paraula, la música, els efectes i els silencis facin la resta. Diuen que la ràdio és pura màgia, un mitjà camaleònic que ha pogut i ha sabut adaptar-se a la revolució tecnològica dels nostres temps i que avui podem escoltar des del dispositiu que desitgem i a l’hora que desitgem.

Al marge de la seva funció informativa i d’entreteniment, la ràdio pot ser també una gran eina pedagògica. Quan es fa ràdio es treballa la comunicació, l’expressió oral i escrita, el to, el joc sonor, la imaginació i la improvisació, entre altres competències. A casa nostra hi ha gairebé un centenar d’emissores escolars que fan ràdio amb l’objectiu de donar a conèixer aquest mitjà de comunicació a infants i adolescents, i a més oferir-los un altaveu on puguin expressar idees i inquietuds. “Aprenen a comunicar de manera oral”, diuen l’Anna Pérez i la Núria Cervera, membres de l’equip directiu de l’Escola Jacint Verdaguer de Barcelona (foto superior). En aquest centre els infants de primària, de manera rotativa, fan un programa de ràdio a CintoRàdio, la ràdio de l’escola, que s’emet per internet. “Juguen amb l’entonació. Expressen emocions i estats d’ànim. Treballen l’aprendre a aprendre, l’autonomia i a coordinar-se els uns amb els altres”, afegeixen.

RÀDIOS EN XARXA

Seguint precedents que ja es porten a terme en altres parts del món, com a les Radios Escolares Córdoba (Argentina), les Radios Réseau (França) o la Red de Emisoras Escolares de Canarias (illes Canàries), a casa nostra també es vol enxarxar el conjunt d’emissores escolars, juntament amb les del País Valencià i les de les illes Balears. La iniciativa és obra de l’entitat sense ànim de lucre COMSOC-Comunicació Social, especialistes en projectes comunicatius per a escoles. Durant els darrers set anys l’entitat ha organitzat el concurs de podcast Contes del Món, gràcies al qual han iniciat un treball en xarxa amb dues-centes comunitats educatives de Catalunya, el País Valencià i les illes Balears. A partir d’aquest projecte, que ha arribat a generar mil relats sonors, vuit llibres-CD i un conjunt d’espectacles d’animació, la voluntat de l’entitat és cocrear una xarxa de ràdios escolars per poder compartir el coneixement radiofònic que neix de cada experiència: “Sabem que el que estem fent no és nou, però teníem la voluntat de compartir coneixements i eines, de fer projectes junts i donar visibilitat a la feina que fan les escoles en aquest sentit i que normalment no surt fora de l’àmbit escolar”, explica Damià Caro, membre de l’entitat. “La idea també és crear un portal on hi hagi recursos, on es pugui aprendre a fer ràdio, compartir material i escoltar els podcasts”, afegeix.

La cocreació d’una xarxa de ràdios escolars també està oberta a les ràdios locals i comunitàries. L’11 de novembre el projecte es presentarà al Mercat de l’Audiovisual de Catalunya (MAC) de Granollers, on es donarà a conèixer el nom de la xarxa de ràdios escolars -que s’ha votat a través d’una enquesta virtual- i on es presentarà el logotip i la pàgina web.

COMUNICAR SENSE PANTALLES

Un altre tret que distingeix els diferents projectes de ràdio que es fan a les escoles és que els infants i adolescents aprenen a comunicar i a expressar-se sense cap suport visual: “En un món on la imatge ens vol ocupar sempre -a través de les xarxes socials, la televisió i internet-, aquí els nois i noies aprenen a jugar només amb el so. Entren dins un univers desconegut però que els atrapa. Poden recrear diferents situacions dramàtiques, jugar amb els silencis, utilitzar tons de veu i efectes sonors. Aquí tothom té el seu rol i tots els alumnes són importants. A més, per als centres educatius la ràdio és un mitjà molt accessible i poc costós”, afegeix Caro.

I quan descobreixen un mitjà tan màgic hi ha sempre algú que voldria dedicar-s’hi: “Quan anem a les escoles i acabem els tallers que hi fem sempre veus algú que se t’acosta i et pregunta. Els ha agradat i volen repetir, i això és positiu”, conclou. Qui sap si això serà la llavor de futures vocacions.