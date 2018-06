L’esmorzar, una excusa per donar una segona vida als teixits

Reduir, reutilitzar i reciclar. Tots coneixem de sobres les 3R, ¿però tenim idees prou originals per dur a terme aquestes accions sense que ens suposin una tasca feixuga? L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a través de les activitats proposades al públic escolar en el marc del programa Compartim un Futur, consciencia els més petits de casa sobre la necessitat d’emprendre accions per reduir els residus que generem a petita escala. Ho fa amb activitats com 'Quina tela!', que a través de diferents dinàmiques vol incidir en l’origen i la confecció de les peces de roba que ens posem quotidianament i mostrar com podem disminuir, d’una manera senzilla, els residus tèxtils. “L’objectiu d’aquesta activitat és que els nens siguin una mica més conscients de quins impactes es produeixen en tota la cadena de confecció de teixits. També que, quan no puguin fer servir la roba, sàpiguen on l’han de portar. Els ensenyem que primer cal reutilitzar-la, després portar-la a un contenidor específic per a la roba i, si no, aprofitar-la o portar-la a la deixalleria perquè molta gent llença els tèxtils al contenidor destinat a la resta”, explica Lídia Barceló, tècnica del Servei de Sostenibilitat i Educació Ambiental de l’AMB.

L’activitat proposada als alumnes de primària comença amb la introducció de conceptes relacionats amb la producció, la distribució, la disposició i el reciclatge de la roba. ¿Mirem a consciència les etiquetes abans de comprar determinades peces? ¿Sabem de què estan fetes o qui les ha fabricades? “Volem que els alumnes que participen en aquesta activitat tinguin en compte quin és l’impacte dels productes tèxtils que es fabriquen a l’altra banda del món amb unes condicions socials força desfavorables. A més, el transport des de països tan llunyans també provoca impactes ambientals, com ara les emissions de CO 2 i contaminants atmosfèrics en la producció i el transport”, assegura Barceló. En aquest context, els estudiants aprenen d’on surten les fibres que s’utilitzen per fabricar la roba que portem cada dia, en quins països es fabrica i en quines condicions, l’impacte que genera la seva producció i, finalment, on va a parar un cop ja s’ha utilitzat.

La reutilització de les peces també es treballa amb la simulació d’un mercat d’intercanvi, una altra forma de donar una segona vida a aquells productes que ja no ens serveixen però que poden fer servei a altres persones. Aquesta proposta convida a la reflexió dels alumnes i a esperonar la seva responsabilitat en la reducció d’aigua, energia i diòxid de carboni necessaris per produir tots aquests béns que es poden estalviar gràcies a l’intercanvi. “L’activitat és participativa i senzilla però està tenint molt d’èxit des que la vam posar en marxa aquest mateix curs”, afirma Barceló. De fet, des de la seva estrena el 15 de gener, l’activitat 'Quina tela!' s’ha realitzat en 22 ocasions i ha comptat amb una participació d’uns 530 alumnes de 10 centres educatius de diferents municipis de l’àrea metropolitana.

L’exemplificació de la reutilització de materials en aquesta activitat acaba amb una proposta d’allò més divertida i que requereix la implicació de tots els alumnes: l’elaboració d’un portaentrepans amb teles que ja jo utilitzin portades de casa -de cotó i que no s’hagin rentat amb suavitzant-. D’aquesta manera, a més de reduir la quantitat de residus que es generen quan es preparen entrepans per emportar-se, com ara el paper d’alumini, els estudiants posaran en pràctica tot el que han après i deixaran anar la imaginació per confeccionar un estri d’allò més útil.