L’educació ambiental dels infants, tasca de tots

Desforestació, pèrdua de biodiversitat, canvi climàtic, desglaç, inundacions, sequeres, contaminació... La llista de danys que el nostre planeta està patint arran de l’acció humana, de vegades irracional i irresponsable, és infinita. Durant les últimes dècades hem atemptat, molt probablement sense adonar-nos-en, contra l’entorn en què vivim i els éssers vius que el conformen, però no som conscients que les conseqüències també impacten en la nostra salut. Si no s’actua de manera decidida i immediata, emparats pels organismes que hi ha darrere dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), potser arribarà el dia que ja no serà possible fer absolutament res.

La conscienciació és clau, d’aquí que diversos ajuntaments hagin decidit posar fil a l’agulla i ubicar l’educació ambiental en l’epicentre de la seva política, coordinant-se principalment amb els centres educatius de la seva demarcació. Un d’ells és el del Prat de Llobregat, municipi pioner a Catalunya en termes d’educació ambiental, àmbit en el qual treballa des de fa més de tres dècades.

Un 70% dels centres educatius del Prat, entre els quals hi ha escoles bressol, centres d’infantil i primària, així com d’educació especial, instituts i escoles d’adults, formen part de la xarxa Al Prat, Escoles Més Sostenibles, creada el curs 2010-2011. Aquesta xarxa s’emmarca al seu torn dins la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya, conformada per més de mil centres catalans, i de la xarxa ESENRED, d’àmbit estatal. Entre els objectius de la xarxa Al Prat, Escoles Més Sostenibles, hi ha el d’acompanyar, coordinar i avaluar els centres que treballen de manera transversal l’educació per a la sostenibilitat; crear espais d’intercanvi i projectes comuns entre els centres escolars que en formen part per optimitzar recursos, treballar en xarxa i fomentar la participació dels seus integrants; i identificar les necessitats dels centres en l’àmbit de l’educació per a la sostenibilitat i ajustar l’oferta de serveis que l’Ajuntament hi destina.

La part tangible d’aquesta xarxa són els programes, la formació i l’assessorament sobre temes com els horts escolars, l’estalvi energètic o la reducció de residus que l’Ajuntament posa a l’abast dels centres. “Sobretot hem consolidat el treball en l’entorn més immediat del centre, ja sigui en els espais verds del mateix centre, ja que gairebé tots disposen d’una bassa o d’un hort, ja sigui a terra, en jardineres o jardins verticals, o bé un jardí temàtic de planta mediterrània o aromàtica”, destaca Helena del Pozo, tècnica de medi ambient de l’Ajuntament del Prat. Del Pozo cita també la feina que es fa en l’entorn, “a través dels projectes d’aprenentatge i servei, del servei comunitari o d’activitats de consciència ciutadana”. Dos dels temes que s’estan treballant actualment són els de la reducció de la contaminació acústica dels centres i l’aprofitament d’espais verds com els horts i les basses escolars.

L’objectiu de la xarxa és també capacitar el professorat i l’alumnat per a l’acció, així com “respondre a la necessitat de protegir, respectar i donar valor a un territori cada cop més pressionat per l’activitat humana”, assenyala del Pozo. Al seu parer, cal que els infants interioritzin l’estima i el respecte pel medi ambient com abans millor “perquè aquest entorn ens aporta uns elements que ens permeten viure”. “Calen -afirma- garanties que el cicle de l’aigua funcioni correctament; camps de conreu sans per obtenir productes de qualitat i un aire amb una qualitat mínima per respirar”. Després, afegeix, “hi ha tota la part de gaudi i de benestar que genera estar en aquests espais”.

A part d’estar al capdavant de la xarxa Al Prat, Escoles Més Sostenibles, l’Ajuntament del Prat també ha implementat altres iniciatives fora del context escolar per conscienciar la ciutadania. Alguns exemples són les jugateques ambientals, un programa de visites de franc als entorns naturals, un concurs de fotografia, el mercat de pagès dels dissabtes o el de segona mà que es fa un cop al mes. “Tenim un gran camp per recórrer en temes com la lluita contra el canvi climàtic i el de l’estalvi energètic, i ara és el moment d’acostar tota aquesta realitat a la ciutadania perquè agafin consciència de l’emergència climàtica que vivim. Cal mostrar com ens afecten a nosaltres tots aquests fenòmens, perquè si no sembla que la responsabilitat no és de ningú, quan la responsabilitat és de tots”, subratlla del Pozo.

Entre els centres que formen part de la xarxa hi ha l’Escola Honorable Josep Tarradelles, que va sumar-s’hi fa una dècada. La cap d’estudis, Marta Pino, recorda com va arrencar tot plegat: “Al principi vam triar el dimecres com el dia de la fruita i vigilàvem que tothom portés carmanyola o embolcalls sostenibles”. Amb el temps el projecte ha crescut i ha incorporat elements com la recollida selectiva de residus. “Primer van ser el paper i el plàstic i ara també la matèria orgànica. L’any passat vam instal·lar un compostador per a l’hort, on els de cicle superior fan el compostatge un cop a la setmana, i un vernicompostador”, explica Pino. Pel que fa a l’estalvi energètic, els alumnes van dissenyar uns cartells que es pengen sobre els interruptors per instar a apagar els llums, o als lavabos, per no malbaratar l’aigua. Al marge de les sortides proposades per l’Ajuntament, l’escola commemora dies tan significatius com el Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny, i el del Canvi Climàtic, el 24 d’octubre.

Quan arrenca el curs, cada aula de l’escola tria els seus delegats verds, que completen les graelles que hi ha a les classes amb el nombre d’alumnes que porten embolcall sostenible a l’esmorzar o la fruita dels dimecres, i cada mes es reconeix la classe més sostenible. “Els alumnes d’educació especial s’encarreguen de recollir les graelles i fer el recompte i la classe guanyadora es publica al racó sostenible que tenim a l’entrada del centre, on també hi ha un suro amb endevinalles i rodolins relacionats amb el medi ambient i materials reciclats per fer treballs i manualitats”, explica Pino, que es mostra orgullosa del fet que l’avi d’un alumne col·labori en el manteniment de l’hort escolar. “Les famílies estan implicades sobretot a través del tema que treballem anualment, que aquest any té a veure amb el canvi climàtic, i del projecte grups interactius, a través del qual convidem les famílies a l’aula”, explica Pino, per a qui el medi ambient “és el futur”. “Si no el cuidem i conscienciem els nens, que són els ciutadans del futur, malament rai!”, diu.

La figura dels delegats verds també la coneixen a l’Institut Salvador Dalí, que forma part de la xarxa des del 2010, quan va començar a treballar en la separació de residus. La cap del departament de ciències del centre, Cristina Cabrera, explica que aquests delegats verds “participen en alguns projectes i fan el seguiment de coses senzilles, com controlar que s’apaguin els llums, que la recollida selectiva dels residus sigui la correcta, etc.”

Al llarg del curs, l’Institut Salvador Dalí treballa un tema de manera transversal. L’any passat va ser sobre els boscos i aquest any és sobre l’acció climàtica, un dels ODS. Així, il·lustra Cabrera, “a matemàtiques, per exemple, els alumnes treballen el tema a través de problemes o de la mesura dels impactes que genera a nivell econòmic”. El Dia del Medi Ambient a l’escola es du a terme una acció conjunta, que l’any passat va ser la plantació d’un arbre al pati, i també es fan accions per tal de conscienciar els joves: “L’any passat vam voler reflexionar sobre la generació de residus, i durant una setmana van portar els envasos que rebutjaven a casa i els acumulàvem al pati interior. La imatge al cap d’una setmana va ser impactant. Els delegats verds dels diferents cursos van preparar un documental sobre aquesta acció: van preparar un guió, gravar, fer postproducció...”, explica Cabrera. “El que més ens costa és ubicar tot aquest projecte dins del currículum i del dia a dia del centre, però cal fer-ho perquè és el planeta en què vivim i estem formant la societat del futur”, conclou Cabrera.