A la descoberta de la biodiversitat als parcs i platges metropolitans

Sabíeu que la presència de papallones, libèl·lules i molts altres insectes és un bon indicador de salut ambiental? Construir 'jardins de papallones' i petits 'hotels d’insectes' als parcs metropolitans i al balcó de casa és una manera divertida i educativa de conèixer aquesta fauna i, a la vegada, donar-li refugi perquè hi hiverni o hi pugui nidificar. De fet, afavorir-ne la presència a les ciutats ajuda a la pol·linització i al control de plagues. És per això que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) proposa tallers i activitats per a tots els públics. Com ara al Parc de la Fontsanta de Sant Joan Despí, on, com en altres parcs metropolitans, hi ha un jardí de papallones i un hotel d’insectes.

Un hotel d’insectes dona refugi tot l’any a insectes, aràcnids, amfibis, rèptils i fins i tot algun petit mamífer, però sobretot és un lloc càlid on aquests petits animals troben materials que els faciliten l’estada a l’hivern: troncs foradats que ajuden a niar diferents espècies d’abelles, pedres, branquillons, fulles, testos i escorces, que serveixen perquè hi hivernin insectes molt beneficiosos per a l’agricultura, com marietes i crisopes, escarabats i tisoretes. Durant l’any s’organitzen diverses sessions de manteniment obertes a la ciutadania, entitats i centres educatius, com també tallers d’observació i identificació de tot el jardí de papallones on hi ha l’hotel.

Les activitats que proposa l’AMB, doncs, mostren que la biodiversitat “aporta benestar, un paisatge agradable i altres beneficis ambientals com ara que gràcies als ocells insectívors i els ratpenats hi ha un control de plagues, com les dels mosquits i la processionària, que afecta arbres com els pins”. Aquesta estratègia educativa i participativa forma part del Pla de Millora de la Biodiversitat als parcs i platges metropolitans. En aquesta línia, la xarxa de parcs metropolitans compta amb diversos elements que afavoreixen la biodiversitat i que són també espais de divulgació i educació ambiental, a banda dels jardins i hotels esmentats, com els llacs naturalitzats i les caixes niu (per a ocells i ratpenats), de les quals es pot fer el seguiment de l’ocupació de manera participativa amb la ciutadania.

ATRACTIVES I EDUCATIVES

Les activitats que l’AMB programa al llarg de l’any -les que sorgeixen de la Jugatecambiental, del programa 'Compartim un futur' i les que s’organitzen conjuntament amb el Museu de Ciències Naturals de Barcelona dins el cicle d’activitats als parcs i platges metropolitans- formen un ampli ventall per donar a conèixer a la ciutadania la biodiversitat i com pot col·laborar fàcilment a preservar-la. Més enllà de difondre les bones pràctiques, com ara no alliberar espècies exòtiques, no donar menjar als animals i portar sempre els gossos lligats, el fet que aquestes propostes siguin participatives i la descoberta de l’entorn activen la curiositat i l’interès dels participants per millorar i conservar aquesta riquesa ambiental, que sovint passa inadvertida només pel fet de ser en entorns urbans.

La vegetació també hi juga un paper destacat. Per exemple, el Parc Nou del Prat de Llobregat acull un taller per aprendre a identificar la vegetació usant claus dicotòmiques, però de manera lúdica. I és així -amb propostes atractives i en família- com la consciència ambiental guanya terreny.

L’AMB també munta activitats participatives per millorar la biodiversitat de les platges, per donar a conèixer la importància de les dunes litorals i el seu paper en la biodiversitat. Les activitats són de caràcter manipulatiu: retirada d’espècies vegetals invasores i plantació d’espècies pròpies d’aquests espais.