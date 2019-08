El cost de tornar a l'escola

La tornada a l'escola és un repte any rere any per a moltes famílies, que han de fer front a una llarga llista de despeses vinculades a l'inici del curs escolar, en la qual no falten llibres, sabates, motxilles i roba d'esport, entre d'altres. Més del 5% dels espanyols es gasten més del 50% dels seus ingressos mensuals en les compres per a la tornada a l'escola, mentre que el 21% de la població assegura que aquesta despesa suposa el 30% del seu sou i gairebé el 30% es gasta el 20% dels seus guanys mensuals, segons l'estudi de Privalia Parte de Veepee, 'outlet' online de moda.

El 21% de la població assegura que aquesta despesa suposa el 30% del seu sou

Aquest mateix informe destaca que més del 53% dels espanyols inverteixen entre 100 i 300 euros per fer aquestes compres, mentre que el 22% hi destinen entre 300 i 600 euros. Un 10% s'hi gasten més de 600 euros.

Els imprescindibles en la llista de la tornada a l'escola

Els nens creixen ràpid i en moltes ocasions no els serveix ni la mateixa roba ni les sabates del curs anterior. A més, cal adquirir els llibres per al nou curs, entre altres coses. Segons aquest estudi, els productes més habituals que cal comprar per a la tornada a l'escola són, per aquest ordre, el calçat (comprat pel 87% dels pares), el material escolar (80%), la roba (69%), els llibres (60%), la roba d'esport (54%) i els uniformes escolars (38%).

Els espanyols fan aquestes compres en les botigues físiques (80%), i a través del mòbil (64%) i de l'ordinador (42%). Alguns prefereixen fer-les sobretot durant les rebaixes d'estiu (67%) per aprofitar al màxim els descomptes, mentre que d'altres ho deixen per a l'últim moment (21%). Només un 10% reutilitzen el material d'amics o familiars pròxims.

Els espanyols fan aquestes compres en botigues físiques (80%), i a través del mòbil (64%) i de l'ordinador (42%)

Una de les claus per aconseguir fer les compres de tornada a l'escola de manera reeixida és comparar diferents opcions per aconseguir els millors preus. Un 89% de la població assegura que compara abans de comprar buscant en botigues físiques (64%), botigues online (95%), publicacions especialitzades (10%) o demanant consells d'amics o coneguts (26%).