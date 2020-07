Educació ambiental en temps del covid-19

La crisi social provocada per l'expansió de la pandèmia del covid-19 ha portat l'AMB a haver de reinventar el seu programa Compartim un futur, l'oferta d'activitats d'educació ambiental dirigida principalment a les escoles del territori metropolità, que també compta amb activitats per a famílies i públic adult.



A causa de la situació actual, d'acord amb les directrius de les autoritats sanitàries, el dia 9 de març es van cancel·lar totes les activitats del programa i les visites a instal·lacions, que suposen un percentatge elevat de l'oferta educativa del programa, però malgrat la cancel·lació total de les activitats presencials el programa no s'ha aturat i l'AMB n'ha adaptat una part dels continguts a format en línia, potenciant les activitats dirigides a un públic general i les que es poden fer a casa i en família. Així, l'oferta educativa s'ha mantingut i actualitzat, adaptant-ne els continguts quan ha estat necessari per mantenir-ne la qualitat tècnica i pedagògica.



L'AMB ha reunit en una pàgina web les activitats que han nascut d'aquesta situació d'excepció, i que ja estan a punt per ser descobertes. Actualment s'hi pot trobar:



Aigua per a tot i per a tothom , que dona a conèixer el cicle de l'aigua i el relaciona amb la gestió que en fa l'AMB. En aquesta activitat es pot aprendre com es distribueix l'aigua arreu del planeta i quins són els hàbits sostenibles i les bones pràctiques d'ús. Cada participant pot calcular la seva petjada hídrica per conèixer l'impacte que causa.

Recursos: l'essència dels residus , que analitza el valor dels residus com a recurs per entendre la necessitat de reduir-ne la generació, i dona eines per fer-ho. En aquesta activitat s'avaluen diferents aspectes del que tenim a casa: durabilitat, necessitat, impacte del residu que se'n deriva en el medi, etc. Així podem comprendre que, a l'hora de comprar un producte o no, hi ha molts més elements que cal valorar a més del preu, la qualitat o el desig de tenir-lo.

Properament, altres activitats del catàleg del programa s'adaptaran a aquest format perquè es puguin dur a terme en períodes de confinament, o simplement per donar altres opcions quan l'assistència presencial no sigui possible.

Assistència telemàtica Per facilitar la realització d'activitats a casa, el servei d'assessorament del Compartim un futur posa educadors especialitzats a disposició de tots els usuaris, per atendre consultes i resoldre dubtes en aquesta situació excepcional. Es pot contactar amb aquest servei trucant o escrivint per WhatsApp al 671 332 312, o enviant un correu a assessoria.compartim@amb.cat.

Amb l'adaptació de les activitats a un format telemàtic, l'AMB també ha fet un esforç per renovar-ne continguts i introduir-hi millores, enfocades principalment en tres línies:

Relacionar totes les activitats amb el concepte de canvi climàtic basant-se en el Pla Clima i Energia 2030, el full de ruta que regeix les polítiques de l'AMB en relació amb la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic, l'ús d'energies renovables i altres estratègies per fer front a l'emergència climàtica.

Actualitzar els guions pel que fa a les noves normatives que regeixen l'AMB , com per exemple el programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 Premet25 ( www.premet25.cat ).

Enfocar totes les activitats amb perspectiva de gènere , per fomentar una igualtat real entre les dones i els homes i la comunitat LGTBI.

Aquestes millores, així com la totalitat de publicacions didàctiques, guies i la resta d'activitats, es poden trobar a la nova web del Compartim un futur: http://compartimunfutur.amb.cat.