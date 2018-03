La confiança dels docents en el sistema educatiu

La Fundació Jaume Bofill ha presentat 'edubarometre.cat, per l’educació responc', la primera enquesta que pregunta a famílies i docents sobre les seves necessitats, expectatives i visions sobre l’educació dels seus fills, dels seus alumnes i del seu centre i sobre com ha de ser l’educació del país. En el moment actual de canvis en l’educació, la Fundació aposta per obrir i ampliar el debat incorporant la pluralitat i riquesa de visions dels principals actors educatius.

Tot i ser una qüestió fonamental, sovint no es té en compte la realitat dels centres, com els docents i les famílies viuen i com viuen l’escola, el que els preocupa, necessiten o volen del sistema educatiu. Tampoc reflecteix la complexitat i riquesa de visions dels diferents col·lectius implicats en l’educació dels infants i joves. Sovint, l’opinió de mestres i famílies sembla que sigui única i faci invisibles els matisos i la diversitat de visions existents.

L’'Edubaròmetre' és la primera iniciativa que vol conèixer i incorporar al debat educatiu les expectatives, necessitats, motivacions, visions i valors de famílies i de docents sobre l’educació. L’'Edubaròmetre' enquestarà dos cops l’any famílies i docents sobre temes rellevants de l’educació del país. Qüestions sobre hàbits educatius, necessitats d’acompanyament o satisfacció amb el treball del centre i en el centre, per exemple, es combinaran amb preguntes sobre la confiança en el sistema i els centres educatius on escolaritzen els seus fills o treballen.

L’enquesta en línia es va realitzar entre maig i juliol del 2017, a docents d’infants i joves d’1 a 18 anys. Més de 8.000 persones van respondre a l’enquesta, entre famílies, docents i administradors de l’educació. Els docents van respondre preguntes com:

D’aquí a tres anys, com creus que serà el sistema educatiu a Catalunya?

Quins àmbits s’han vist més afectats al teu centre per les retallades?

Què necessita un jove perquè li vagi bé la vida?

Què creus que l’escola i l’institut han de donar als alumnes?

Fins a quin punt el teu centre incorpora metodologies innovadores?

Quins canvis hauria de fer el teu centre per millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge?

Principals resultats

De les respostes dels enquestats es deriven diverses conclusions. Aquí us en detallem algunes de les més destacades: