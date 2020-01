Futurs donants de sang busquen donants avui

En general no som del tot conscients que la sang ni es fabrica ni es compra i que a més a més caduca. A Catalunya cada dia fan falta 1.000 donacions voluntàries per atendre les necessitats dels malalts ingressats als nostres hospitals. Per això, des del Banc de Sang i Teixits (BST), l’entitat pública que s’encarrega de coordinar el procés de donació i tractament de la sang perquè arribi en condicions segures als malalts, ja fa temps que se les pensen totes per fer créixer el nombre de donants en qualsevol època de l’any.

Una de les propostes amb més èxit del BST és Aprèn, participa i dona, dirigida a infants i adolescents de 6 a 18 anys (primària, secundària i de manera més específica a alumnes de batxillerat, cicles formatius i estudiants universitaris). Tenen la missió de dur a terme totes les fases d’una campanya de donació de sang. Un projecte transversal amb el qual treballaran coneixements en ciències, comunicació i valors. Una molt bona manera perquè els més joves entenguin el valor i la necessitat d’aquest acte altruista.

TREBALLAR SOBRE NECESSITATS REALS

Ja fa més de 10 anys que va néixer l’Aprèn, participa i dona. El Banc de Sang i Teixits i el Grup de Recerca d’Educació Moral (GREM) de la Universitat de Barcelona hi treballen conjuntament des de l’inici. En aquest projecte s’aplica la metodologia pedagògica de l’Aprenentatge Servei (ApS). A través d’aquest mètode, els nens participants aprenen treballant sobre necessitats reals de l’entorn i fent un servei a la comunitat. Actualment aquesta activitat forma part de l’oferta de Servei Comunitari que dona el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a tercer i quart de l’ESO. Però el BST reconeix que també seria molt profitós si la donació de sang formés part d’alguna assignatura de primària relacionada amb les ciències.

Com explica Sílvia Delgado, responsable del projecte ApS del Banc de Sang i Teixits, “l’èxit del projecte es deu al fet que fem partícips i responsables de cada fase del projecte els nens, des de la formació fins al dia de la campanya en què tenen cura que els donants estiguin ben atesos i se sentin acompanyats. Això els fa sentir compromesos i protagonistes de la campanya”.

UN PROGRAMA EN QUATRE FASES

El primer contacte entre l’equip educatiu del centre i el Banc de Sang i Teixits serveix per donar a conèixer l’activitat. Si el centre s’hi mostra interessat i decideix dur a terme l’activitat, ja es tanca una organització i calendari. Normalment des de la planificació de la campanya fins a la posterior execució passa un mes.

En la primera fase del projecte, un professional del BST imparteix una formació en què els participants aprenen els conceptes cientificomèdics relacionats amb la sang i la donació. I els explica tots els coneixements previs necessaris per crear la seva pròpia campanya de comunicació i captació. Aquesta part es pot fer al centre i també al Banc de Sang i Teixits, per veure de primera mà com és la seva feina.

A continuació, el centre educatiu ja pot començar a treballar en l’elaboració dels materials per a la campanya. Els nens s’organitzen en diferents comissions: uns treballen en el logotip, uns altres en l’eslògan, etc. Tots aquests materials s’envien al BST, que s’encarrega de fer-ne la tria, d’editar-los i imprimir-los en diferents suports, com ara un cartell, un díptic i una carta, i es tornen a l’escola perquè els alumnes participants en facin difusió.

Passats aquests tràmits, arriba el moment de difondre la campanya de la donació de sang a l’escola i de repartir-se les diferents tasques i funcions que s’hauran de dur a terme el dia de la donació. “Aquesta és una de les fases més gratificants, ja que veus com els teus alumnes es mouen per un objectiu comú: conscienciar el seu entorn de la necessitat de donar sang”, explica la Laia, professora de l’àrea de ciències d’ESO de l’Escola Bergantí del Masnou, que aquest 2020 repetirà campanya per quart any consecutiu.

Després de la campanya de donació, el BTS informa el centre dels resultats obtinguts. Per la seva banda, el centre també fa una avaluació conjunta amb els docents i el grup d’estudiants que hi ha intervingut per saber com ha anat l’activitat en cadascuna de les fases i per saber la seva experiència i opinió. Finalment, el Banc de Sang i Teixits fa arribar cartes d’agraïment a les persones referents i també als infants i adolescents que han participat en l’activitat.

UN PROJECTE MULTIDISCIPLINARI

La majoria de centres educatius treballen el projecte Aprèn, participa i dona dins l’àrea de ciències, en la d’educació per a la ciutadania o en la d’ètica. Però amb el temps i l’experiència de diferents convocatòries, els responsables de les campanyes hi veuen la possibilitat de treballar continguts curriculars de diferents àrees i les pròpies de les competències bàsiques. “És un projecte complet que, a més, també implica les famílies, les entitats del barri i el conjunt de la comunitat educativa”, explica la professora de l’àrea de ciències de l’ESO de l’Escola Bergantí del Masnou.

UN REPÀS A LES XIFRES

El 2006 van començar amb el projecte 8 escoles, però aquest curs 2019-20 hi participaran 401 centres i arribarà a uns 14.000 alumnes, que aconseguiran gairebé 30.000 donacions. Però la xifra més rellevant amb què coincideixen tots els centres educatius participants és que amb aquestes campanyes augmenta el nombre de donants. Sobretot els que ho fan per primera vegada, que en els últims anys se situa entre el 25-28%, que és un dels valors més destacables a l’hora de treballar per a una donació de sang consolidada en la societat. I és que cal recordar que actualment només el 4% de la població catalana dona sang de manera habitual. Una xifra que a poc a poc anirà creixent, ja que, segons el BST, més del 60% dels infants i joves participants en les campanyes han expressat que de grans volen ser donants de sang.

De moment, en més d’un centre ja s’ha viscut la grata i bonica experiència de rebre un exalumne participant del projecte en una nova campanya de donació. “És molt satisfactori, perquè són nous donants molt conscienciats que transmeten aquests valors al seu entorn”, conclou Delgado.