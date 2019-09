Un calendari escolar en clau femenina

Les dones representen el 51% de la població mundial. Malgrat això, la seva presència pública es limita al 10%, mentre que els homes ocupen el 90% restant. Històricament hi ha hagut més referents masculins que femenins en diversos àmbits com la ciència, la cultura o la política. Certament, hi ha hagut poques dones reconegudes en aquests àmbits per manca d'oportunitats, però, a més, les poques que hi ha hagut han estat poc visibilitzades.

La Fundació Pere Tarrés, com a entitat educativa que treballa amb infants i joves, és conscient de la importància dels referents per als nois i noies a l'hora de conformar els seus valors, la seva identitat i la seva mirada del món. I és que malgrat els importants avenços assolits per les dones durant els darrers anys, cal encara recórrer molt camí per arribar a la plena igualtat.

Amb la vocació de divulgar les aportacions d'algunes de dones rellevants i generar referents femenins en l'imaginari de les noves generacions, la Fundació Pere Tarrés ha elaborat un calendari per al curs 2019-2020 adreçat a l'àmbit educatiu com ara escoles, centres socioeducatius, centres d'esplai i famílies.

El calendari vol ser una eina pedagògica per treballar a escoles, centres socioeducatius, centres d'esplai i famílies

El calendari està ideat per ser més que una eina de planificació del curs escolar i convertir-se en un recurs pedagògic. Un equip de docents, formadors i pedagogs de la Fundació Pere Tarrés ha elaborat diferents fitxes formatives que proposen activitats vinculades amb l'àrea d'expertesa de les dones que protagonitzen el calendari. Els materials estan dissenyats per ser útils per a la realització, desenvolupament i gestió de l'activitat educativa d'equips docents, educadors i monitors de centres d'esplais i famílies.

Vol reconèixer les aportacions femenines en àmbits com la ciència, la cultura o la política

La proposta pedagògica de setembre, dedicat a l'oceanògrafa Josefina Castellví, gira entorn dels mars i oceans del món. L'activitat busca que els infants i joves siguin capaços de reconèixer animals i plantes del mar, que col·laborin amb el grup per superar les proves i que relacionin els problemes ambientals i els efectes de les activitats humanes amb l'extinció de les espècies.

Dotze dones que han fet història

El calendari dedica els mesos de l'any a una dotzena de dones rellevants: Josefina Castellví, oceanògrafa, protagonitza el setembre; Anna Frank, autora del famós diari, l'octubre; Neus Català, supervivent del camp de concentració nazi de Ravensbrück, el novembre; Mercè Rodoreda, escriptora catalana, el desembre; Clara Campoamor, política espanyola, el gener; Margarida Xirgu, actriu i directora de teatre, el febrer; Rosa Sensat, educadora, el març; Maria Montessori, pedagoga, l'abril; la científica Marie Curie, el maig; l'escriptora Rosalía de Castro, el juny; la matemàtica Ada Lovelace, el juliol i Santa Teresa de Jesús, doctora de l'Església, l'agost.

Podeu descarregar el calendari aquí