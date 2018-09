Es busquen joves inventors

La Fnac celebra 25 anys de presència a Espanya i per commemorar-ho organitza el Concurs Joves Inventors per premiar els projectes més originals d'innovació tecnològica o robòtica desenvolupats per alumnes.

Poden participar-hi, de manera gratuïta, estudiants que estiguin cursant l'assignatura de tecnologia, programació i robòtica a 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO a Espanya, i és un projecte que implica també les seves escoles i instituts, que podran presentar a concurs els projectes realitzats durant els cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019.

El període de participació al concurs es va obrir l'1 de setembre amb la presentació dels projectes candidats i finalitzarà al novembre. La temàtica és lliure i s'hi pot participar de manera individual o per equips.

Un equip d'experts formarà el jurat, que seleccionarà un projecte guanyador i dos projectes finalistes.

Podeu consultar les bases del concurs aquí