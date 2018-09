40 anys educant en la sostenibilitat

Aquest dissabte, 29 de setembre, se celebra el 40è aniversari de la creació l'Escola de Natura de can Lleonart, al Parc Natural del Montseny, la primera que es creava a Catalunya i també de l'Estat espanyol. L'escola va sorgir el 1977 del conveni de col·laboració entre el Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i el departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona per dedicar la Torre Lleonart, situada a la vall de Santa Fe, al cor del Montseny, a activitats educatives i de recerca. A principis de 1978, a proposta del Zoo de Barcelona, per realitzar itineraris pedagògics i activitats d'educació ambiental i amb el repte d'iniciar unes Escola de Natura.

Des de la seva creació, l'escola de natura de Can Lleonart ha estat un referent de l'educació ambiental a Catalunya, amb un equip puntual d'educadors encapçalats per Martí Boada. La seva bona rebuda com a iniciativa educativa es va demostrar ràpidament pel fet que en els primers cinc anys havia acollit prop de 50.000 alumnes, 1.500 dels quals universitaris, així com més de dos mil professors, amb diferents cursos d'educació ambiental els mesos d'estiu, amb una mitjana de 300 mestres cada any. Més endavant, l'any 1986 s'inicien les trobades d'estudiosos del Montseny, amb nou edicions fins al 2016.

Aquest èxit assolit en aquells primers anys per l'Escola de Natura de Can Lleonart, que ràpidament va ser imitada amb la creació d'altres centres pedagògics similars arreu del territori, hi va tenir per la novetat que va suposar la introducció de matèries vinculades directament amb el coneixement de l'entorn i el medi natural, a més d'un equip d'educadors entusiastes que s'allunyava de la teoria i cercava una experiència directa, pràctica i vivencial.

L'èxit de l'espai va fer que es creessin altres centres pedagògics similars arreu del territori

La celebració dels 40à aniversari de l'Escola de Natura de Can Lleonat, tindrà lloc a les 11 del matí al mateix centre del Parc Natural del Montseny, en un acte en el que hi participaran Martí Boada, primer responsable de l'Escola de Natura i representant de l'ICTA (Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental) de la UAB, Antoni Alarcón, director del Zoo de Barcelona, juntament amb el diputat adjunt d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Jesús Calderer, i el diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Lluís Costabella.

Declaració del Parc Natural com a Reserva de la Biosfera

Aquests inicis de les activitats pedagògiques a l'entorn de l'escola de Natura de Can Lleonart van coincidir amb la declaració del Parc Natural del Montseny com a Reserva de la Biosfera dins el programa Mab (Man and Biospher) de la UNESCO, el 28 d'abril de 1978.