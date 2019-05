Treball escolar per la pau

Aquesta setmana s'ha inaugurat al Born Centre de Cultura i Memòria (CCM) l’exposició 'La clau és la pau', organitzada per l’alumnat de 6è de primària de l’Escola Sant Felip Neri de Barcelona. La mostra és el resultat final de les reflexions, els debats i els aprenentatges de l’alumnat sobre la no-violència i la cultura de la pau, en l’actualitat i fent una mirada al passat recent.

Exposar les conclusions del treball realitzat és l'última part d'un projecte transversal que s'ha allargat durant tot el curs i que s’ha dut a terme conjuntament entre l’escola, el Born CCM, el Consorci d’Educació de Barcelona i Fragment Serveis Culturals. L’exposició es podrà visitar a la Sala Castellví del Born CCM fins a aquest diumenge (de 10 a 20 h).

'La clau és la pau: repensant els conceptes de guerra i de pau' és el nom del projecte educatiu del Born CMM en què ha participat l’alumnat de l'Escola Sant Felip Neri de Barcelona i que ara es converteix en una exposició que pretén mostrar les conclusions del treball que han dut a terme sobre la cultura de la pau.

El projecte s’ha plantejat des d’una perspectiva multidisciplinària i amb la voluntat de promoure la

reflexió entorn del conflicte bèl·lic, el compromís en la transformació de la nostra realitat més

immediata i, finalment, l’acció.

Amb formació específica per al professorat i acompanyats per Fragment Serveis Culturals, els joves han desenvolupat diverses activitats a l’aula per conèixer les problemàtiques del nostre món i reflexionar sobre diversos temes a partir de la recerca, l’aprenentatge i el debat. Tot plegat, des d'una política educativa basada en una visió crítica i postcrítica.

La primera parada d'aquest projecte va ser l’exposició 'Una infància sota les bombes', del Born Centre de Cultura i Memòria. A partir d’aquí, l’alumnat de 6è de primària va començar un treball a través de diferents idees i conceptes il·lustrats amb dibuixos d’infants fets durant la Guerra Civil i la postguerra.

L’alumnat ha reflexionat sobre els conceptes de violència, conflicte i pau, amb l’objectiu de generar una cultura de la pau

A través de diverses dinàmiques, l’alumnat ha reflexionat sobre els conceptes de violència, conflicte i pau, amb l’objectiu de generar una cultura de la pau, no entesa com l’absència de guerra, sinó com un posicionament crític i compromès davant la realitat que ens envolta.

La iniciativa vol demostrar que l’ús de la violència i la guerra com a maneres de resoldre els conflictes encara segueix vigent avui en dia. Al llarg de la vida, tots haurem d’afrontar inevitablement conflictes amb altres persones, de manera que cal entendre’ls no com situacions negatives sinó com oportunitats per créixer. Hem de ser crítics amb la nostra posició per fer-hi front i aprendre a fer-ho de manera constructiva mitjançant el diàleg, la negociació i la cooperació.