Quins conflictes hi ha a l'entorn educatiu?

Per cada alumne d’ESO i batxillerat que afirma haver estat víctima de bullying durant el curs 2019-20, 7 companys es declaren observadors. Si parlem de ciberbullying, la proporció és de 3 testimonis per cada víctima. Així ho subratlla el segon baròmetre b-resol, que analitza per segon any consecutiu la incidència de casos d'assetjament escolar i TCA entre els joves, en aquesta ocasió a partir de 4.000 enquestes a alumnes de secundària i batxillerat de 29 centres educatius que tenen disponible la solució b-resol.

Són dades preocupants que posen de manifest que “la conscienciació dels alumnes perquè empatitzin amb la víctima i no siguin testimonis silenciosos és un dels punts sobre els quals hem de seguir posant el focus”, explica Josep Fígols, cofundador i CEO de b-resol. “I per això, és clau posar a la seva disposició canals que permetin denunciar de forma fàcil i segura, i explicar-los que es tracta d’un acte de solidaritat cap a un company”, conclou.

El segon baròmetre b-resol s'ha elaborat a partir de 4.000 enquestes a alumnes d’ESO i batxillerat de 29 centres que compten amb la solució b-resol

Quan ampliem la pregunta a tota la seva etapa escolar, el 44,4% dels entrevistats afirmen haver vist com algun company ha estat víctima d'assetjament, mentre que en el cas del ciberbullying és d’un 3,9%. Podem dir, doncs, que quasi la meitat (48,3%) dels alumnes entrevistats han presenciat conflictes d’aquest tipus al llarg de la seva vida escolar.

Les xifres més baixes en assetjament escolar

La dada optimista ve de la mà dels resultats d’incidència de casos d’assetjament escolar durant aquest curs 2019-20. El 3,5% dels alumnes d’ESO i batxillerat afirmen haver patit bullying, mentre que només un 1,1% han patit ciberbullying. Quan es pregunta per tota la seva etapa escolar, 1 de cada 6 alumnes diu haver estat víctima de bullying en algun moment.

Només un 3,5% dels alumnes d’ESO i batxillerat afirmen haver patit bullying durant el curs 2019-20 i, un 1,1%, ciberbullying.

Aquestes dades mostren, a més, una reducció respecte als casos de bullying i ciberbullying assenyalats en la primera edició del baròmetre b-resol i situen la incidència d’aquest tipus de conflictes en xifres molt baixes. “Estem especialment satisfets perquè aquestes dades -que res tenen a veure amb les que apunten altres estudis, que situen la incidència en un 20%- demostren que les polítiques actives en la lluita contra el bullying que estan duent a terme els centres que treballen amb b-resol són realment efectives: en particular, demostren que la implantació de canals de denúncies anònims i digitals com b-resol és un element dissuasiu de l’agressió”, comenta Maria Teixidor, cofundadora i assessora estratègia de b-resol.

Prova d’això és que moltes veus auguraven un augment considerable del ciberbullying durant el confinament i les respostes indiquen que no ha estat així. El segon baròmetre b-resol va preguntar específicament pel ciberbullying durant els mesos de confinament i només el 2,5% van afirmar haver patit més assetjament per la xarxa, tot i que això sí, un 37,8% van afirmar haver estat preocupats i/o haver patit algun tipus de malestar degut a la situació excepcional motivada pel covid-19. “De nou creiem que aquest baix percentatge es deu a la feina i al compromís ferm dels centres en aquesta tasca, posant recursos humans i tecnològics per dirigir aquestes situacions”, subratlla Fígols.

Coneixedors i conscients del problema

Les xifres indiquen que pràcticament tots els alumnes saben què és el bullying (97,5%) i el ciberbullying (86,4%). A més, al 66% dels alumnes d’ESO i batxillerat els preocupa "molt" aquest tipus de conflictes (davant el 63% del baròmetre anterior). “Aquests resultats ens mostren que els nostres joves no només tenen un elevat coneixement, sinó que són conscients de la gravetat i la importància del problema. I això és bàsic per seguir endavant amb la lluita contra el bullying”, explica Josep Fígols.

Preocupants resultats sobre Trastorns de Conducta Alimentària (TCA)

En aquesta segona edició del baròmetre b-resol, els més de 4.000 alumnes també van respondre qüestions sobre altres tipus de conflictes, com els trastorns de conducta alimentària (TCA). Les dades són preocupants: el 6,2% dels alumnes d’ESO i batxillerat enquestats diuen haver patit algun TCA el curs passat, el 84% dels quals són noies.

Un altre factor d’alerta és el poc coneixement que afirmen tenir sobre aquestes malalties: només un 61% afirma saber què és un TCA i un preocupant 20% diu que no ho sap en absolut. A més, és un tema que només preocupa la meitat dels estudiants d’ESO i batxillerat.

Sobre aquest aspecte, Teixidor adverteix: “Si fem cas de les xifres, el TCA és un problema que afecta especialment les noies; però seria un greu error pensar que és un trastorn que els afecta exclusivament a elles. En tot cas, queda encara molt camí per recórrer i és necessari avançar en formació i prevenció”.

En aquest sentit, Fígols explica que “durant els 90 i principis del 2000, es va parlar molt dels TCA i es van dur a terme grans programes de conscienciació, però en l’última dècada ens hem centrat més en altres tipus de conflictes i hem donat per fer que les noves generacions tenien informació suficient al seu abast. Per segon any consecutiu ens trobem amb dades que ens mostren que això no és així”. I conclou: “Com en qualsevol conflicte, l’alerta ràpida és el primer pas per a la resolució amb èxit, però no ho aconseguirem si els nostres joves no saben detectar i diferenciar un cas d’anorèxia o de bulímia”.

Altres conflictes que no s’han de perdre de vista

El segon baròmetre b-resol ha preguntat també als joves per altres tipus de conflictes que poden tenir lloc al seu entorn. Els rumors (27,4%), els insults (25,3%) i els sobrenoms (18,1%) són els meus reportats. Tanmateix, la violència psicològica (6,8%) se situa per davant de la violència física (5,4%), fet que segons Fígols “no és més que un reflex del moment que viu la nostra societat”.

Més d’un terç dels alumnes entrevistats afirmen haver estat preocupats i/o haver patit algun tipus de malestar degut a la situació especial motivada pel covid-19

Aquest any s’ha ampliat la llista de conflictes (discriminació per raça, per disminució física o orientació sexual, violència de gènere, vandalisme o assetjament sexual) i tots ells han estat esmentats per entre un 1% i un 3% dels alumnes. Percentatges baixos, però no nuls.

El baròmetre b-resol, una gran enquesta anual nascuda l’any 2019 que analitza diferents conflictes que afecten els joves, vol ser un indicador que ajudi docents i professionals a dimensionar l’existència d’aquests conflictes i a impulsar eines per conduir i millorar l’entorn educatiu.