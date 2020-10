El Principal mira els alumnes

Per tal d’aconseguir que nous públics s’acostin al teatre Principal de Palma, Josep Ramon Cerdà, el director de la institució, ha creat un departament dins l’estructura de l’espai que se centrarà només en activitats pedagògiques enfocades a alumnes de Primària i Secundària. “Volem facilitar, d’una banda, l’experiència d’anar al teatre als més joves que mostrin un interès per l’activitat, i d’altra banda, treballam per oferir continguts pedagògics als docents de Secundària de matèries com literatura universal, cultura clàssica, català o castellà, i no només als de teatre, per tal que puguin treballar textos i dramatúrgies d’autors locals i d’obres que es representen al Principal”, diu el director. Experiència en directe als espectacles, visites guiades, tallers de dramatúrgia, tutories teatrals i aules obertes de teatre serien els eixos sobre els quals se centren totes les ofertes i propostes educatives del teatre.

L'oobjectiu és facilitar l’experiència d’anar al teatre als més joves

Alguns espectacles de la programació de la temporada 2020-2021 se’ls ha considerat d’interès educatiu. Així, a qualsevol docent que vingui acompanyat per dos alumnes a una d’aquestes funcions se li farà preu de grup. “És una manera de fer que els alumnes s’acostin al teatre fora de les funcions matinals i no ho vegin com una obligació. Es troben amb adults, veuen més gent… Viuen el fet d’anar al teatre com el que és: una activitat social”.

A més, d’aquestes funcions s’elabora material pedagògic (que es pot trobar a la web del Principal Educatiu) amb la finalitat que els docents puguin accedir-hi si estan interessats a treballar aquests textos a classe. Algunes d’aquestes funcions amb interès educatiu s’enregistren (amb permís de la companyia) i s’ofereixen en streaming, per un preu simbòlic, als centres educatius. Són per reproduir-les a classe, davant tots els alumnes, però també es pot demanar que cada alumne pugui accedir a l’enregistrament des de casa seva. “Intentam posar les màximes facilitats perquè el projecte educatiu funcioni”. És prest per fer-ne balanç i el projecte acaba d’arrencar, tot i comptar amb les experiències positives de l’any passat, però Cerdà recorda que a la presentació d’aquest projecte dedicat als més joves hi van anar fins a 60 docents.

D’aquestes funcions s’elabora material pedagògic (que es pot trobar a la web del Principal Educatiu)

A banda de tot el relacionat amb les funcions de la programació amb interès educatiu, s’han organitzat els tallers de dramatúrgia. Van adreçats a alumnes de Secundària, però també estaran oberts a adults i a públic. Es faran un total de sis sessions, presencialment i virtualment, durant dos mesos (la primera va ser dimecres, 28 d’octubre). El dramaturg i professor Sergio Baos va impartir aquesta primera sessiói altres professionals faran les següents.

El Principal no s’oblida dels professors, a qui ofereix tutories teatrals. Són una formació dirigida a docents de Secundària a partir de textos de Ficcions, dramatúrgies encarregades a autors locals. El Principal posarà a l’abast dels docents aquests textos perquè els puguin treballar a classe, amb la possibilitat de comptar amb els autors a l’aula si així ho requereixen. Segons Cerdà, “l’única manera d’aconseguir nous públics és fer que els joves s’acostin al teatre i s’hi familiaritzin.