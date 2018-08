Primers mestres graduats per Montessori

ElMontessori-Palau International Research and Training Center (MIRTC), centre de recerca de l’Escola Montessori Palau Girona, ha clausurat aquest estiu el tercer i últim any del Curs Internacional AMI de Formació Montessori en Educació Primària (6-12). Aquest curs presencial combina les sessions teòriques amb les pràctiques i observacions en aules Montessori.

En total s’han graduat 59 alumnes de 17 nacionalitats diferents (entre les quals els Estats Units, el Canadà, Xile, Rússia, l'Argentina, França, Alemanya, Romania, el Regne Unit i Espanya). Tots ells han obtingut el diploma reconegut per l’Associació Montessori Internacional (AMI) que els permetrà exercir de guies Montessori en una aula de primària.



La formació Montessori per ser guia de primària s’ha impartit sota la direcció de la internacionalment reconeguda doctora Kay M. Baker, una de les formadores AMI més prestigioses del món i que va ser durant molts anys la directora del Curs de Formació Montessori a la Universitat de Loyola de Mariland.



El valor pedagògic i l’actualitat contrastada de la Pedagogia Montessori desperta cada vegada més interès a tot el món

Ana Juliá, directora del MIRTC, ressalta que “poder realitzar els cursos de formació en un centre educatiu Montessori constitueix un valor afegit, tant des del punt de vista del coneixement que reverteix en el projecte educatiu de l’escola com des del punt de vista del estudiants que poden realitzar una part de les observacions i pràctiques en el mateix centre”.

L’interès que ha despertat aquest curs de formació Montessori per a futurs guies de 6 a 12 anys ha comportat que, des de faci mesos, ja s’estigui treballant en la propera edició(2019-2021). El nou curs suposarà la consolidació en el panorama mundial de la formació Montessori. Les pròximes setmanes s’obriran les inscripcions d’aquest curs a través de la pàgina web www.cursosmontessori.com.

El curs estava impulsat pel Montessori Palau Institute of Research and Training Center (MIRTC)

El MIRTC és un dels 50 centres de formació Montessori al món i l'únic a Espanya que ofereix un diploma de primària reconegut per l’Associació Montessori Internacional (AMI). A més d’aquest curs, el MIRTC ofereix una àmplia gamma d'activitats formatives que preparen els estudiants per dirigir l'infant en tots els aspectes del desenvolupament, com ara cursos introductoris, conferències, tallers, seminaris, xerrades, col·loquis i jornades educatives.

La pedagogia Montessori va començar l’any 1907 i en la seva curta trajectòria ha aconseguit reunir més de 130.000 escoles Montessori arreu del món, que formen 3 milions de nens a països com Austràlia, el Canadà, la Xina, Finlàndia, França, Alemanya, l'Índia, Irlanda, Itàlia, el Japó, Mèxic, els Països Baixos, el Pakistan, Romania, Rússia, Espanya, Suècia, Suïssa, el Regne Unit i els EUA, i que representen el 80% de la població mundial.