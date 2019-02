L'OFF Concurs Maria Canals, el programa educatiu, divulgatiu i social del Concurs Maria Canals, engega per tercer any consecutiu el projecte 'Piano als patis' en col·laboració amb l'Obra Social La Caixa en el marc de la línia d'actuació El Maria Canals Educa. És una iniciativa que consisteix en proveir escoles de primària d'un piano de cua durant una setmana i oferir sessions d'iniciació per incentivar la creativitat entre els nens i nenes de P3 a 6è. D'aquesta manera s'estimula la curiositat per l'instrument i la música en general i es posa un gra de sorra més per trencar l'estereotip que el piano -i més el de cua- és elitista.



L'activitat s'allargarà fins a final de curs i aplega un total de 13 escoles del districte de Sants-Montjuïc, que podran gaudir d'un piano de cua al seu centre durant una setmana. Un total de 4.200 alumnes podran gaudir de 173 sessionsd'iniciació al pianoper part d'experts pedagogs que han desenvolupat en els infants l'interès en conèixer què s'amaga rere les tecles blanques i negres i la voluntat d'experimentar amb un instrument tan complet com el piano. És una manera d'aproximar la música als més petits d'una manera dinàmica i engrescadora basada en el gaudi i el foment de la sensibilitat a través de l'element vivencial.

13 escoles del districte de Sants-Montjuïc de Barcelona gaudiran d'un piano de cua a disposició de tothom qui el vulgui tocar





La setmana del 18 al 22 de febrer el piano es va instal·lar a l'Escola Pau Vila, del 25 de febrer i l'1 de març està a Cavall Bernat, de l'1 al 5 d'abril a La Muntanyeta, del 8 al 12 d'abril a Jaume I, del 23 al 26 d'abril a Polvorí, del 29 d'abril al 3 de maig a l'Escola Francesc Macià, del 6 al 10 de maig a la Ramon Casas, del 13 al 17 de maig a l'Escola Pràctiques, així com Can Clos acullirà el piano de cua de l'OFF Concurs Maria Canals entre el 20 i el 24 de maig, la Mossèn Jacint Verdaguer del 27 al 31 de maig i, finalment, al juny, l'Escola Barrufet l'acollirà del 3 al 7 de juny, la Poble-Sec del 10 al 14 de juny i s'acabarà amb l'Escola Lluís Vives del 17 al 21 de juny, coincidint amb la cloenda del curs escolar.

L'activitat s'allargarà fins el 21 de juny i implicarà 4.200 nens i nenes en 173 sessions





La voluntat és, seguint amb la línia engegada fa dos anys a Nou Barris, l'any passat a Sant Martí i Sarrià Sant-Gervasi i enguany a Sants-Montjuïc, expandir el gust pel piano als nens i nenes d'arreu de la ciutat de Barcelona en els anys successius.

El Maria Canals Educa

Aquesta iniciativa pedagògica forma part l'OFF Maria Canals i promou, cada any, nombroses activitats didàctiques celebrades en espais diversos dirigides sobretot a estudiants d'ensenyament general i escoles de música, així com a gent gran. Promou seminaris d'introducció al piano adreçats a aules d'extensió universitària i activitats amb estudiants de música de tots els nivells que inclouen màster classes de concursants a les escoles o un jurat d'estudiants, entre altres propostes que van creixent cada any.