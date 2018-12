Oferir servei a la Serra

Conèixer, aprendre i oferir servei a partir de la serra de Tramuntana. A través de la metodologia innovadora d’aprenentatge-servei, el Consell de Mallorca col·labora amb diferents centres educatius de les Illes per aprofitar i apreciar el valor necessari de la Tramuntana (apstramuntana). L’objectiu d’aquest projecte és que els alumnes detectin les necessitats reals de l’entorn i que es creïn nous processos d’aprenentatge i de servei comunitaris que ajudin a millorar-lo.

Per tercer any consecutiu, els alumnes de 3r d’ESO del col·legi Sant Antoni Abat, a Son Ferriol, participen en el programa ApS Tramuntana, que té com a base metodològica l’aprenentatge i servei. “Els darrers anys hem impulsat al nostre centre l’aprenentatge per projectes, en especial els ApS (Aprenentatge-Servei). Entenem que no és una moda, sinó una manera d’assolir amb garantia els objectius establerts. L’alumne és més autònom, crític i aprèn a partir de la seva pròpia experiència. S’hi afegeix una dosi de motivació extra quan aquest aprenentatge va lligat a un servei determinat”, explica Susana Mendieta, una de les professores del centre.

Des del Sant Antoni Abat, exposen que treballen en el camp d’aprenentatge d’Orient, al terme municipal de Bunyola, donant un servei molt important al refugi del llogaret i al seu entorn. Els mestres del centre destaquen que es du a terme un pla d’actuació perquè els alumnes puguin detectar quines són les necessitats de l’entorn. “Elaborant el pla de feina, els estudiants van aprenent no només continguts relacionats amb aquella tasca en concret, sinó que, a més, aprenen a gestionar les eines d’aprenentatge, el context de treball, la cohesió grupal i la conscienciació social”, manifesta Xisco Solera, un dels professors del col·legi.

Conservació

Entre els serveis i activitats que es realitzen en aquest projecte, els mestres hi destaquen la participació en la conservació i la geolocalització del patrimoni etnològic, el seu estat i la necessitat de protecció. “Restauram elements arquitectònics de pedra en sec com ara forns de calç, barraques de carboner o sitges. Així mateix, elaboram rutes i n’avaluam l’accessibilitat tenint en compte el tipus de camí, el pendent i els obstacles, entre d’altres”, declara Mendieta.

Solera explica que una altra de les tasques importants que fan els al·lots la de cura del medi ambient. “Mitjançant la neteja de nombrosos residus que deixen els visitants de la zona, els alumnes elaboren una ecoauditoria del refugi per detectar mancances en la sostenibilitat de l’entorn”.

Per altra banda, comenten els tutors del centre, els alumnes també han presentat un estudi del bosc i la fauna per tal de determinar-ne l’edat i minimitzar-hi l’impacte de plagues i per facilitar la cria d’ocells amb la construcció de caixes niu.

Altres activitats

Des del centre també duen a terme altres activitats significatives relacionades amb la difusió, conscienciació, protecció i coneixement de la serra de Tramuntana. Així, Mendieta exposa que els alumnes realitzen des de tallers de teules pintades fins a l’elaboració d’un herbolari amb plantes a la Serra. La professora destaca també l’estudi sobre dones rellevants que varen viure a la Serra, que permet conèixer la història de l’entorn des d’una altra perspectiva.

Els professors asseguren que una de les principals motivacions per als alumnes és comprovar que la seva tasca serveix per a alguna cosa més que no tan sols perquè el professor hi posi una nota. “El projecte els ha ajudat a entendre millor la importància que té protegir i conservar la Serra”, conclou Solera.

