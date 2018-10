Nova edició del Recerkids

La tercera edició del programa Recerkids de promoció de la recerca científica entre nois i noies d’entre 10 i 12 anysreforça enguany la seva presència territorial amb la celebració de quatre congressos diferents organitzats en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Recerkids és un programa impulsat des de la secretaria d’Universitats i Recerca, amb l’objectiu d’estimular la recerca científica entre els estudiants de 5è i 6è de primària i de donar a conèixer l’activitat que es desenvolupa a les universitats i els centres de recerca de Catalunya. El programa s’adreça a totes les escoles públiques i concertades de Catalunya, que s’hi poden inscriure de forma gratuïta fins al 16 de novembre al web www.recerkids.cat.

El programa busca estimular la recerca científica entre els estudiants de 5è i 6è de primària

La iniciativa s’estructura en dues fases. Durant la primera, els grups-classe duen a terme una recerca emmarcada en un repte científic, que per a aquesta tercera edició és la llum. El professorat de les escoles participants rebrà material didàctic i assessorament pedagògic per part d’un equip d’especialistes en didàctica de la ciència. En la segona fase de Recerkids, durant el mes de maig, les escoles tindran la possibilitat de participar en un congrés científic que se celebrarà per primer cop en quatre seus diferents, Barcelona, Lleida, Tarragona i Vic, en coordinació amb les universitats col·laboradores. Serà en aquests congressos en què els diferents equips de recerca escolar tindran ocasió de compartir els resultats dels seus projectes i, alhora, gaudir d’una sèrie de propostes lúdiques i d’experimentació en instal·lacions científiques, aules i laboratoris.

També es vol donar a conèixer l’activitat que es desenvolupa a les universitats i els centres de recerca de Catalunya

En opinió del director general de Recerca, Joan Gómez Pallarès, la promoció de la recerca científica entre els alumnes d’educació primària és capital perquè "desperta vocacions científiques, fomenta la cultura de l’esforç, incentiva que els nois i les noies es qüestionin críticament sobre el seu entorn i aferma entre els futurs ciutadans el valor d’una societat basada en el coneixement".

En l’edició 2017/18 de Recerkids hi van prendre part un total de 71 centres escolars d’arreu de Catalunya, que representaven 124 classes diferents i més de 3.000 alumnes de 5è i 6è de primària. Els dos congressos del segon Recerkids es van realitzar al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i al Campus Mar de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), a Barcelona, i al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG).

El programa Recerkids, produït per la cooperativa Eduxarxa, s’afegeix a altres iniciatives que la direcció general de Recerca realitza per divulgar la ciència entre els infants i els joves del nostre país, com ara el concurs escolar de disseny de videojocs 'Científics en joc' o 'Els contes de la Laura i en Joan'.