Nova edició del congrés ITworldEdu

L’impacte de les tecnologies emergents en l’educació i com les escoles s’adaptaran a aquests canvis, així com el paper de les dones a les carreres de ciències, tecnologia, enginyeries i matemàtiques, conegudes com a STEM, seran eixos de debat de la desena edició del congrés ITworldEdu, que reunirà prop de 900professionals de l’àmbit educatiu a l’Auditori de Sant Cugat els dies 16 i 17 d’abril, per abordar la transformació del sector de l’ensenyament a Catalunya i la gestió del canvi que ha suposat la digitalització de les aules.

L’esdeveniment, organitzat per Edutech Cluster i que compta amb la col·laboració del centre tecnològic Eurecat per segon any consecutiu, té com a propòsit “compartir les novetats i les tendències de la tecnologia educativa, mostrar les experiències de les escoles més innovadores i els ecosistemes i metodologies basades en les TIC que afavoreixen un millor procés d’ensenyament i aprenentatge”, explica Patrícia Remiro, clúster mànager d’Edutech.

L’ITworldEdu, afegeix, “s’adreça a responsables i directius de centres i agrupacions educatives, professors que innovin en aplicacions tecnopedagògiques a l’aula, a empreses, 'start-ups' i joves emprenedors amb solucions tecnològiques en l’àmbit educatiu i a qualsevol professional o administració amb interès en la innovació educativa”.

El congrés es dividirà en sessions plenàries, sessions temàtiques i tallers que posaran en comú les millors pràctiques en l’ús de tecnologia educativa a l’aula. La sessió inaugural serà a càrrec d’Eduard Calvo, professor de producció, tecnologia i operacions de l’escola de negocis Iese, que parlarà sobre els reptes que tenen els centres educatius a l’hora d’assolir l’excel·lència i adaptar-se als canvis de la societat que han patit altres sectors.

Durant la segona jornada, el professor David Calle, finalista als premis internacionals Best Teacher Prize, explicarà la seva experiència com a professor de matemàtiques de YouTube. El mateix dia, Conor Flynn, cap d'operacions d’Adaptemy, parlarà sobre com l’aprenentatge adaptatiu està transformant l’educació i el paper dels docents. Finalment, l’escriptora Linda Liukas s’encarregarà de la ponència de clausura, on presentarà el seu mètode d’aprenentatge per ensenyar programació informàtica a nens i, especialment, nenes de primària.

Les inscripcions a l’ITworldEdu es poden realitzar al web de l’esdeveniment amb un preu especial fins al 6 d’abril (inclòs).Aquí podeu consultar el programa previst.