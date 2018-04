Aquest dissabte, 14 d'abril, se celebrarà la 9a edició de la iniciativa solidària Neda per un Somni, que impulsen des de l'Escola Garbí Pere Vergés d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una jornada solidària en què tota la recaptació que es faci anirà destinada íntegrament al projecte Hospital Amic de l'Hospital Sant Joan de Déu, un programa que té com a gran objectiu fer tan positiva com sigui possible l'experiència dels nens hospitalitzats.

La festa se celebrarà de les 9 a les 15 hores i constarà de diferents activitats per a totes les famílies que hi vulguin participar. La principal serà, com en edicions anteriors, les quatre hores de natació, però també s'han previst exhibicions de l'escola de futbol, un torneig d'escacs, diverses activitats infantils (inflables, maquillatge, trenes de colors, bombolles de sabó, pintada de samarretes), un taller d'astronomia, una 'masterclass' de salsa o un 'escape room'.

La matinal d'activitats es tancarà amb un sorteig de regals, i, després, les famílies que ho desitgin es podran quedar a dinar (reserva de tiquets a la recepció de l'escola).

L'entrada a la festa és totalment gratuïta i, com cada any, la recaptació s'obtindrà a partir dels donatius, les consumicions i la participació en alguna de les activitats.

Les inscripcions per nedar a la piscina s'hauran de formalitzar a la recepció de l'escola. Els participants que nedin hauran d'arribar a l'escola 30 minuts abans de l'hora que tinguin assignada i 15 minuts abans han d'estar preparats a la piscina.

L'any passat, gràcies a aquesta iniciativa es va aconseguir recaptar 3.068 €.