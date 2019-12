Llet i fruita per créixer sans!

La campanya de la llet i la fruita impulsada per la Generalitat de Catalunya s’ha integrat amb facilitat en la dinàmica de les escoles. En gran part, l’hora del pati és l’escollida per beure’n i menjar-ne. És el cas de l’Escola Pau Casals de Sant Joan Despí, on el director, Sergi Rico, assegura que han lligat la iniciativa amb un projecte propi, de nutrició, en què marcaven els dijous com el dia que els alumnes havien de portar fruita. “La diferència és que ara els l’oferim nosaltres en comptes que ells la portin de casa”, explica el director.

Sobre l’acollida dels aliments per part de l’alumnat, per l’experiència que tenen a l’escola en aquests últims vuit anys, les fruites que més costen de menjar són les que s’han de pelar. En canvi, “la poma, la pera, la maduixa i el plàtan tenen molt bona acceptació”, diu Rico, que afegeix que els mateixos mestres també s’afegeixen amb els alumnes a menjar-ne.

“Sabem certament que a l’escola mengen fruita, però a casa ens diuen les famílies que no és així” Sergi Rico - Escola Pau Casals

Ara bé, aquest any l’Escola Pau Casals vol anar un pas més enllà. “Sabem certament que a l’escola mengen fruita, però a casa ens diuen les famílies que no és així”, diu Sergi Rico. Per això, han demanat als alumnes que es facin fotos menjant-ne a casa i que també ho expliquin, en redaccions. “És la manera que hem pensat perquè la fruita s’incorpori en l’alimentació diària dels alumnes”, diu Rico.

UNS OSSOS BEN FORTS!

Des de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, la professora del departament d’enginyeria química Sílvia de Lamo sosté que la ingesta de llet és recomanable per l’aportació de proteïnes d’alta qualitat i pel contingut de calci orgànic, que pot ser utilitzat per l’organisme en la formació dels ossos. Altres beneficis de la ingesta de llet són l’aportació en vitamines liposolubles, a part de la vitamina la A i la E, que estan relacionades amb la salut de la pell i de la vista, i per a l’obtenció d’energia respectivament.

Pel que fa a la fruita, la recomanació de la ingesta és perquè contenen nutrients com vitamines, minerals i oligoelements, fibra i hidrats de carboni fàcils de digerir. A més, la fruita aporta aigua. En resum, s’incorpora energia però no greix.

Els experts aconsellen que les racions de llet diàries siguin de 2 o 3 en criatures, i entre 3 i 4 en adolescents

Per la seva banda, la professora de la URV i també del màster de nutrició de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) aconsella que les racions de llet diàries siguin de 2 o 3 en criatures, mentre que els adolescents n’han de prendre entre 3 i 4. “S’entén per una ració 250 cc de llet”, explica De Lamo, que afegeix que “la relació del calci i el fòsfor és molt important en el procés d’absorció als ossos”. Ara bé, “cal tenir en compte també que si consumim molts productes rics en proteïna, els ossos no fan bé el procés de mineralització del calci en els ossos”, matisa la professora experta en nutrició i salut.

Un altre factor per mineralitzar el calci en cossos, a més de la ingesta de llet, és la vitamina D, que s’adquireix a través de diversos aliments (entre d’altres, el formatge de cabra, la canyella, el peix blau, els rovells d’ou) o bé amb una exposició moderada diària al sol.

Per la seva banda, la nutricionista Lídia Casademont explica que la llet (i derivats com el iogurt i el formatge) i també les verdures aporten calci a l’organisme. Seguint aquest fil, el nutricionista Marc Vergés també indica que el calci és present en molts aliments vegetals i també animals, com en les plantes de fulla verda, la fruita seca o els llegums.