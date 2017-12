Els futurs emprenedors neixen a l’aula

Popularment s’ha cregut que l’emprenedoria era innata en les persones, però, com moltes altres competències, s’aprèn. I la innovació es pot aprendre a l’aula. Des del 2013, EduCaixa ofereix el programa Joves Emprenedors per a secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. I el curs vinent, 2018-2019, el programa també serà accessible per a les escoles de primària que ho sol·licitin.

Amb el programa Joves Emprenedors, el curs passat 1.412 centres educatius de l’Estat van aprendre la competència emprenedora, que forma alumnes que aprenen a participar de manera responsable i activa en la societat.

L'emprenedoria implica un ampli ventall d'habilitats imprescindibles per viure i participar en societat

Un alumne potencialment emprenedor és aquell que té una bona autoestima, és autònom, té interès per aprendre i curiositat per descobrir i valora l’esforç. A més, és creatiu, té capacitat d’iniciativa personal i grupal i té habilitats a l’hora de resoldre problemes. Però la competència emprenedora comprèn altres capacitats transversals, com són idear, construir, treballar en equip, comunicar, prendre decisions, acceptar crítiques, equivocar-se i fer front a dificultats i obstacles.

Així doncs, un alumne emprenedor aprèn que és capaç d’aconseguir el que es proposi, perquè entén tots els passos pels quals ha de passar: pensar, crear, imaginar, plasmar la idea en un paper, focalitzar, treballar amb els companys, escoltar-los i valorar les seves opinions i tenir en compte el seu projecte a partir d’altres aspectes com l’economia, l’ecologia i l’àmbit social. Aquests són només alguns exemples dels beneficis que la competència emprenedora pot reportar en el creixement personal de joves i criatures.

La competència emprenedora es vincula amb habilitats com la creativitat, la capacitat d'iniciativa personal i de treball en equip, i la resolució de problemes

EduCaixa, com a programa que engloba tota l’oferta educativa de la Fundació Bancària La Caixa, va decidir crear ara fa quatre anys el programa Joves Emprenedors. Des d’aleshores, la bona acollida i l’excel·lent valoració del programa per part de la comunitat educativa han portat l’entitat a oferir-lo també a l’alumnat de primària el curs vinent. D’aquesta manera, es pretén que els docents d’aquest nivell educatiu puguin disposar de recursos d’alta qualitat per promoure la competència emprenedora i tots els seus beneficis entre els més petits.