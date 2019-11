IV edició dels premis a l'Ecoinnovació per a escoles

Fa uns dies, coincidint amb els actes de celebració de la Setmana pel Clima, la Fundació Endesa va posar en marxa una nova edició dels premis Ecoinnovació per a estudiants de Primària, Secundària, Batxillerat i Formació Professional de Grau Mig, una iniciativa que, fins ara, ha mobilitzat 1.335 estudiants de tot Catalunya.

Un any més, la Fundació Endesa posa el focus en la necessitat de l’educació mediambiental dels joves i els insta a participar a la quarta edició dels premis a l’Ecoinnovació Educativa. Aquests premis, que impulsen amb la col·laboració de la Fundació Europea Societat i Educació, busquen aportar valor a la societat tot fomentant l’interès pel medi ambient i inculcant valors entre les noves generacions com la responsabilitat, el compromís i la cooperació en la preservació de l’entorn.

Els participants presenten les seves iniciatives d'emprenedoria i innovació ecològica i ambiental

Els Premis Ecoinnovació neixen el 2016 com a resposta a les carències en cultura ecològica dels joves, posades de manifest en l’informe Ecobaròmetre Fundació Endesa. Cultura ecològica i educació. El curs passat, 2018/2019, la participació dels centres va augmentar un 77% respecte a la primera edició, fet que demostra el creixent interès dels centres educatius per l’educació mediambiental. En total, es van presentar 354 candidatures als premis amb 253 projectes, en les seves tres categories: Què és per a tu la Natura?, La meva solució creativa a un problema mediambiental, i Com milloraries el teu entorn?

Els participants de la tercera edició es van centrar en temes com el patrimoni ecològic i mediambiental, tot elaborant estudis i propostes de conservació de la fauna i la natura, en la cultura del reciclatge –amb campanyes de conscienciació– i en la responsabilitat sobre l’estalvi energètic amb diferents anàlisis. Els tres projectes guanyadors van ser de centres docents d'Euskadi, Aragó i Galícia.

La dotació dels premis per a cadascuna de les tres categories consisteix en un guardó per a cada finalista, difusió nacional del seu projecte i una dotació econòmica per tal de seguir desenvolupant la iniciativa ambiental a cada centre: a la 1a categoria per un valor de 2.000€ cadascun, a la 2a categoria per un valor de 2.000€, i a la 3a, per un valor de 4.000€.

El registre de les candidatures per a les tres categories es realitzarà exclusivament en línia mitjançant l’emplenament del formulari disponible a la seva pàgina web. El període de registre de les candidatures finalitzarà el proper 13 de desembre.