Formar els joves en emprenedoria

Catalunya Emprèn, de la Generalitat de Catalunya, ofereix la possibilitat que més de 40 centres educatius puguin participar en un taller formatiu del joc educatiu Biznelis, creat per l’editora sabadellenca Kidnelis i per professors de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per formar professorat de secundària i de formació professional (FP) d’arreu de Catalunya en emprenedoria.

Biznelis és el primer joc educatiu de taula de Catalunya que introdueix els joves en el món de l’empresa i dels negocis. Per això, des del departament d’Empresa es considera “una eina estratègica i molt pràctica” per potenciar la formació del professorat en l’àmbit de l’emprenedoria.

El primer taller formatiu es farà el dimarts 3 de febrer, de 10 del matí a dues de la tarda, a la seu d’ACCIÓ (passeig de Gràcia, 129) de Barcelona. “L’objectiu de la sessió és donar al professorat una eina útil i fàcilment aplicable a l’aula. Durant el taller –que serà gratuït– es treballaran les estratègies i es revisaran els continguts didàctics per treballar a l’aula”, apunten des del departament. Per a aquell dia, hi haurà un aforament limitat per a 45 docents dels centres convidats. Per a Catalunya Emprèn el professorat és “una peça clau en l’ecosistema emprenedor català i esdevé palanca de canvi entre l’alumnat, el nostre talent”.

Biznelis, creat pels professors d’economia i empresa de la UAB Carme Casablancas i Xavier Verge, és un joc de rol en què els jugadors aprendran més de 125 conceptes bàsics de l’àmbit de l’empresa i “hauran de tirar endavant els seus negocis tenint en compte que no només es tracta de fer diners, sinó de tenir en compte aspectes

com la responsabilitat, el creixement personal i professional o la reversió social dels beneficis”, segons detallen els autors.

Amb el joc l’alumnat experimenta, “de manera pràctica i divertida, l’emoció de prendre decisions per fer créixer la seva empresa, connectant amb els continguts de la matèria, d’una manera innovadora, motivadora i adequada al seu nivell”, destaca el fundador de Kidnelis, Joan Reixach. A més, és un producte dissenyat i produït íntegrament a Catalunya, fet en català –només hi ha un 8% de jocs amb aquesta llengua– i que compta amb les instruccions i el contingut revisats pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) de Sabadell.