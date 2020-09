El FLIC Festival torna a l’escola

Com milers de criatures, el FLIC Festival ha tornat, aquest setembre, a l'escola. Els últims mesos, l’equip del FLIC ha treballat de valent per garantir que mestres i alumnat puguin gaudir amb seguretat del bo i millor del festival de literatura i arts infantil i juvenil, que enguany arriba a la seva 11a edició. Conscients que el futur proper és molt incert, per al curs 2020/21 han dissenyat unes propostes totterreny, fàcilment adaptables als diferents escenaris previsibles, amb el convenciment que ara més que mai cal comprometre’s amb la salut i amb el dret d’infants i joves a accedir a la cultura.

Per això, enguany s’inclou l’opció El FLIC Ve a l’Escola, en què és el festival el que s’acosta als centres educatius, adaptant els aforaments a l’entorn dels grups estables, i per als estudiants de secundària proposa diverses activitats online per conèixer de prop els autors vinculats al festival i participar en el seu procés creatiu.

PEUITOC

Per als més petits (P3-P4), el FLIC portarà a les escoles l’espectacle de petit format Peuitoc, una proposta que acosta un repertori poètic i sonor contemporani als infants, en què l’actriu anirà fent desfilar totes les petites sabates que porta al seu farcell al ritme de cançons, ritmes i músiques.

EXPERIÈNCIES LITERÀRIES

Els alumnes de primària podran gaudir d’una nova edició de les Experiències literàries, l’ànima del FLIC: un circuit d’instal·lacions de joc vivencial i artístic basades en els llibres que formen part de la selecció d’enguany del festival, i que es podran trobar a la Fabra i Coats amb sessions diferents per a cada grup classe. O, si no us és possible desplaçar-vos-hi, podeu triar l’opció El FLIC Ve a l’Escola: us endureu l’essència del festival en una capsa que us podreu quedar al vostre centre per poder realitzar l’activitat tantes vegades com vulgueu.

READ ON. JOVES LECTORS

I per a l’alumnat de secundària, el FLIC continua fomentant l’acostament dels joves als autors amb tres propostes emmarcades en el programa europeu Read On, en què també participen joves d’altres països. Al Fan Fiction Lab, l’alumnat escriurà ficcions basades en les vivències dels personatges creats per l’escriptora irlandesa Louise O’Neill, una veu molt crítica i commovedora sobre el sexisme encara imperant a nostra societat, i podran comentar-les amb l’autora en persona (o telemàticament, si la situació no permet l’acte presencial). D'altra banda, a la proposta Ask the Autor l’alumnat podrà entrevistar un dels autors participants al festival, una oportunitat única per conèixer de primera mà tots els ets i uts de la professió de l’escriptura. Els més agosarats també podran participar en el procés creatiu d’un dels llibres dels autors vinculats al festival amb l’activitat Save my Story.

Més enllà de l'escola Els joves aficionats a la lectura, a nivell particular, també poden ser protagonistes del festival apuntant-se al Club de Lectura Read On, per a adolescents de 12 a 17 anys, que té el seu propi podcast a Ràdio FLIC, i escrivint ressenyes dels seus llibres preferits a la plataforma Read On. Més informació: hola@flicfestival.com

El programa del FLIC Escola té l’objectiu de fomentar l’interès dels infants i joves cap a les arts literàries i la seva relació amb altres arts, posant en valor la paraula dita, escrita, feta imatge o ballada. Després de tot, el que se li demana a l’art literari és que sigui capaç de generar ganes de llegir, d’interpretar i, mentrestant, ens faci créixer, pensar, gaudir i ampliar horitzons.