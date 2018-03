Experiència al cor de les Nacions Unides

"Poder parlar des del faristol de les Nacions Unides és una experiència que recordaré tota la vida". Amb aquestes paraules s'expressava Laia Rigat, alumna de 2n de Batxillerat del Montessori Palau Girona, després de participar, juntament amb 11 alumnes més a la conferència del Model Montessori de les Nacions Unides (MMUN) que es van celebrar entre el 21 i el 24 de febrer a Nova York.

El MMUN és una simulació de l'Assemblea General de l'ONU per a alumnes d'escoles Montessori d’arreu del món, en què els estudiants es posen en el paper d'ambaixadors dels estats membres per debatre sobre temes d'actualitat. Durant els dies de negociació, els estudiants fan discursos, preparen projectes de resolució i negocien amb aliats i adversaris amb l'objectiu comú de cooperar internacionalment per resoldre problemes que afecten els països de tot el món.

Arnau Sabater, alumne de 2n de Batxillerat valorava l’experiència com una “oportunitat per reivindicar que els joves tenim molt a dir en temes que també ens afecten; som el motor del canvi”. En aquesta mateixa línia, Nora Prats, alumna de 1r de Batxillerat, afirmava que “les solucions dels joves són més creatives que les dels polítics i podrien resoldre conflictes que avui en dia estan encallats”.

En aquesta edició, la tasca dels alumnes del Montessori Palau Girona, com a membres del "bureau" (secretaria), consistia a llegir prèviament tots els assaigs presentats pels delegats de cada país, assessorar-los i col·laborar en l'organització de les sessions. Per poder arribar a formar part de l'organització, els alumnes a 3r d´ESO van haver de participar com a delegats a Roma i a Ginebra i participar en diferents trobades, a més de realitzar un curs de formació.

El MMUN no només involucra els joves en l'estudi i la discussió dels problemes mundials, sinó que també fomenta el desenvolupament d'habilitats útils durant tota la seva vida, com la investigació, l'escriptura, l'oratòria, la resolució de problemes, la creació de consens, la resolució de conflictes i la cooperació. I tot utilitzant l´anglès com a llengua vehicular per comunicar-se amb els seus col·legues.