Deixem que experimentin!

Ja fa set anys que els estudis d’Educació Infantil d’UManresa-FUB organitzen una Fira d’experimentació per a infants de 0 a 6 anys. La fira l’organitzen els estudis i inclou propostes de joc perquè els més petits entrin en contacte amb la ciència i l’experimentació. L’objectiu d’aquesta activitat és també que els alumnes d’Educació Infantil posin a prova les propostes que elaboren ells mateixos per incentivar l’experimentació amb els més petits i que els mestres s’animin a introduir més activitats relacionades amb la ciència i l’experimentació a les aules, encara que sigui amb els infants de les primeres etapes educatives.

Fins ara, la fira es feia un dissabte i estava oberta al públic familiar. Aquest any se n’ha volgut ampliar l’abast i a més de la jornada de dissabte s’hi dedicaran dos matins més perquè hi puguin anar nens i nenes amb les escoles. Tenen confirmada l’assistència de més de 700 nens de 14 escoles, a banda de 250 més que hi assistiran dissabte (inscripcions ja esgotades). Tot plegat serà els dies 25, 26 i 27 de gener al Museu de la Tècnica de Manresa.

La Fira va vinculada també a la convocatòria d’un premi adreçat a docents perquè elaborin propostes de ciència i experimentació adreçades a nens de 0 a 6 anys. Aquest premi, “La ciència i els infants”, es convoca conjuntament des de la universitat i el Rotary Club Manresa Bages.