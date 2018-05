Córrer contra la fam

Demà divendres se celebrarà la 21a edició de la 'Cursa contra la fam', que impulsa Acció Contra la Fam i que transforma l'esforç dels més petits en fons per lluitar contra la desnutrició infantil. Una iniciativa d'abast mundial que mobilitzarà a mig milió d'escolars en prop de 30 països.

A Catalunya hi participaran 17.100 nens i nenes de 45 escoles: a Barcelona s'hi han sumat més de 14.000 estudiants de 35 col·legis, a Girona 850 alumnes de 5 centres, a Lleida més de 700 de 2 escolesi a Tarragona més de 1.200 de 3 centres més. Demà serà la gran cita esportiva, però la cursa ha estat precedida de sessions de sensibilització sobre els vincles entre guerra i fam impartides per persones voluntàries i professionals d'Acció contra la Fam.

En xerrades adaptades a cada nivell educatiu – des d’infantil a Batxillerat -, l’ONG ha acostat a alumes la realitat de les persones refugiades i desplaçades per un conflicte armat com el que viu la població del Kurdistan iraquià, a qui Acció contra la Fam atén oferint un refugi, aliments, aigua segura, sanejament i suport psicològic.

122 milions de nenes i nens viuen en un país en conflicte i pateixen desnutrició crònica

“La idea que tenia dels refugiats i els desplaçats ha canviat molt. No sabia que abans tinguessin una casa com les que tenim aquí i que ara visquin en tendes així, com de campanya. I no m’imaginava que alguns infants fins i tot vulguin suïcidar-se pel que han viscut”, explicava després de la xerrada Maria Quintela, de 14 anys, estudiant d’un dels col·legis participants.“La gent passa gana i molts problemes psicològics per les guerres” afegia Pablo Alonso, de 16 anys, també alumne del centre, a qui el que més l’ha sorprès és la xifra de nenes i nens al món que moren cada dia a causa de la desnutrició: 8500.La Maria i el Pablo asseguraven que la Cursa ha canalitzat el seu desig de col·laborar. “Ens sentim útils en saber que podem ajudar a aquesta gent en comptes de quedar-nos quiets sense fer res”, deia el Pablo. La María afegia: “La gent de llocs desfavorits necessita ajuda i nosaltres podem fer alguna cosa: si jo corro i la meva família i els meus amics donen, els estem ajudant”.

En aquest sentit, els nens i nenes han buscat prèviament a "patrocinadors", persones del seu entorn que es comprometen a realitzar un donatiu per cada km o volta que aconsegueixin recórrer demà.