Contes per fomentar la inclusió a les aules

Què passa quan en una aula hi ha un nen dislèxic? I amb TDA-H? O amb discalcúlia? Com reaccionen professors i pares? I els altres companys? Arran de fer-se aquestes preguntes va néixer el llibre de contes 'Compta amb mi', de Códice Ediciones, que té com a objectiu contribuir a l’educació inclusiva.

La idea va néixer de l’assignatura didàctica de les dificultats d’aprenentatge i trastorns del desenvolupament, de la Universitat Abat Oliba, en la qual es va proposar que cada estudiant del curs escrivís un conte. Cada una de les històries havia d’estar pensada per explicar a infants de 3 a 6 anys en què consisteix un trastorn o una dificultat d’aprenentatge. El resultat? Un llibre.

UN LLIBRE FET PELS MATEIXOS ALUMNES

Marisa Vázquez, professora del grau en educació infantil de la Universitat Abat Oliba CEU i coordinadora del llibre, creu que “els contes poden ser una eina docent en què s’expliquen, mitjançant un llenguatge senzill, situacions quotidianes que permeten als infants conèixer què li passa a un nen o a una nena que aprèn o es comporta de manera diferent”. Quan Marisa Vázquez va proposar tirar endavant el projecte, de seguida va comptar amb una resposta entusiasta dels seus alumnes. “Després de veure la seva dedicació i el resultat obtingut, vam decidir guardar els contes i seguir recopilant, any rere any, més contes escrits pels alumnes amb l’esperança de poder-los publicar. Aquest curs la Càtedra Unesco sobre Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural, de l’Abat Oliba, volia promoure un projecte en relació a la inclusió educativa i el resultat ha sigut aquest llibre. Volíem que fos un projecte dels alumnes, creat per ells i elles”. Com explica la coordinadora de l’obra, “el llibre pretén treballar la inclusió a les aules, ja que si un nen o una nena, per petit que sigui, entén el comportament del seu company, aleshores és més probable que el comprengui i l’integri a la seva vida quotidiana”.

LA DIVERSITAT A LES AULES

En una aula escolar estàndard hi ha un percentatge important de nens i nenes que presenten dificultats tant d’aprenentatge com de comportament. Sovint aquests nanos són vistos com a 'diferents' i no se’ls dedica l’atenció ni els recursos necessaris. “Sobre la canalla amb dificultats -o amb trastorns- existeix l’estigma que són molestos; sovint sentim mestres que diuen que no els poden tenir a les aules, perquè no tenen prou recursos i no saben com actuar... I això ha de canviar”. El llibre, per tant, pretén ser una eina útil per a tots aquells que lluiten per una escola inclusiva de veritat. I aquí estem parlant de la societat en un sentit ampli: pares, mestres, educadors i els mateixos nens i nenes de les escoles. A tots ells va dirigit aquest llibre.

El llibre pretén treballar la inclusió a les aules

EL PODER DE LA FICCIÓ

Però, ¿com és que han decidit abordar un tema tan complex des de la ficció? ¿La ficció pot ser, per tant, una eina terapèutica? Aquí tenim un exemple d’inici de conte que es titula El jardí de l’escola Warnock i que aborda el tema de la diversitat dins de l’aula entesa com una riquesa. En fem un primer tast. Llegiu, llegiu: “Hi havia una vegada una vall plena de flors: margarides, roses, geranis, però d’entre totes les flors en destacava una: la dàlia groga. En aquesta vall hi havia l’escola Warnock, on cada dia els nens i les nenes podien gaudir d’aquest jardí tan preciós. Els agradava jugar i gaudir del jardí a la seva manera. El Joan no el podia veure com els altres encara que li encantava sentir les olors i escoltar els sorolls de la naturalesa…”.