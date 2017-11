mSchools, el programa de capacitació digital de Mobile World Capital Barcelona, va reunir dissabte un gran grup d’actors de la comunitat educativa a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona en un projecte que pretén construir l’educació del futur a partir de propostes didàctiques que integrin la tecnologia digital al món de l’educació. Ha sigut en la jornada mSchools EduHack, impulsada per Mobile World Capital Barcelona i amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i GSMA.

EduHack és un procés de cocreació a gran escala que connecta, inspira i capacita docents, futurs docents, experts de la indústria i centres de recerca amb l’objectiu d’identificar i dissenyar experiències que aprofitin les eines tecnològiques que tenim a l’abast per enriquir les aules, els centres escolars i la comunitat educativa.

Durant la jornada es van formar un total de 50 equips, que van definir un repte educatiu relacionat amb el medi ambient, la societat i la tecnologia, i van analitzar com utilitzar l’entorn tecnològic per resoldre aquest repte. En aquesta sessió inicial, els equips van generar idees per dissenyar i prototipar les propostes didàctiques que, en els pròxims anys, es posaran a prova als centres educatius catalans.

50 equips han definit diversos reptes educatius i han analitzat com les eines tecnològiques poden enriquir l’aprenentatge

EduHack és un projecte a llarg termini i, per això, s’ha creat una plataforma digital on els equips participants trobaran eines i recursos per continuar desenvolupant les seves propostes. Aquesta plataforma també inclou espais de treball i de resolució de dubtes, experiències reals, casos d'èxit i el suport de mentors al llarg de tot el procés.

Una jornada simultània a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona

Aquesta és la segona edició d’EduHack que s’ha celebrat simultàniament a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona i ha comptat amb un total de 101 equips de treball. De la primera edició, que es va celebrar el febrer de l’any passat, van sorgir propostes que aprofitaven, entre altres coses, la ludificació o la realitat augmentada. Com a exemples, d'una banda es va crear a través del joc 'Minecraft' un plànol interactiu d’una escola, i, de l’altra, es va generar una proposta per tal que un grup d’alumnes de sisè de primària preparessin un tríptic interactiu d’un museu que permetia fer una visita virtual.

Les propostes educatives que sorgeixin d’EduHack es posaran a prova als centres educatius catalans en els pròxims dos anys

Albert Forn, director de mSchools, ha explicat que la iniciativa neix de “la necessitat d’impulsar i accelerar la transformació digital del sector educatiu, teixint relacions entre empreses, universitats, centres de recerca i institucions públiques”. A més, segons Forn, és imprescindible “preparar els alumnes del territori per desenvolupar-se en un context que requereix, cada vegada més, competències digitals i habilitats creatives, de resolució de problemes, de comunicació i d’esperit crític”.

EduHack, molt més que una iniciativa local

El projecte EduHack s’emmarca dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible definits el 2015 per les Nacions Unides, amb l’objectiu de promoure un món més igualitari, digne i sostenible a partir de 17 reptes relacionats amb el medi ambient, la societat i l’economia

La iniciativa s’engloba dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, plantejats per promoure un món més igualitari i sostenible

És per aquest motiu que les propostes sorgides d’aquesta segona edició d’EduHack s’han basat en un o més d’un d’aquests reptes, com la pobresa, la salut, les desigualtats, la inclusió o la lluita contra el canvi climàtic, entre d’altres, per generar propostes de treball en l’àmbit de l’aula, dels centres educatius o de les comunitats més àmplies.

mSchools: una nova manera d’ensenyar i aprendre

mSchools és un programa de mEducation impulsat per Mobile World Capital Barcelona, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i GSMA.

mSchools ajuda els alumnes i els docents a integrar tecnologies digitals a l’aula, el que permet oferir noves maneres d’ensenyar i aprendre, per millorar els resultats acadèmics i l’ocupabilitat.

MWCapital fomenta la transformació mòbil i digital de la societat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones. Amb el suport del sector públic i privat a Barcelona, Catalunya i Espanya, MWCapital se centra en tres àrees: innovació, transformació i capacitació digital, per generar un impacte en l’economia, la indústria i l’educació.