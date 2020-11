Comença la Setmana de la Ciència 2020

La 25à Setmana de la Ciència a Catalunya 2020 (SC-20) s’ha inaugurat avui telemàticament en un acte que ha comptat amb la participació del secretari d’Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau, que ha animat la ciutadania a acostar-se a la ciència i viure-la mitjançant les activitats que s’ofereixen en l’edició virtual d’enguany, que està dedicada a la recerca sobre el covid-19. “La ciència és la resposta”, ha destacat Grau, que ha afegit que “la ciència és font de qualitat de vida i de millora en la societat”.

L’edició d’enguany posa el focus en la situació excepcional viscuda arran de la pandèmia i centra la temàtica en aquesta malaltia, la seva evolució global i l'estat de recerca sobre el coronavirus SARS-CoV-2. També s'hi tractaran altres qüestions importants com l'Any Internacional de la Sanitat Vegetal de la Unesco, i el centenari del naixement de diferents personalitats històriques de l’àmbit de la recerca que han sigut referents als seus respectius camps de coneixement.

Durant aquesta edició es portaran a terme centenars d'activitats de divulgació científica a tot el país. El programa s'ha adaptat a la situació sanitària i per això es fan en suport virtual la major part de les jornades de portes obertes, exposicions, xerrades, jocs i tallers científics previstos.

Entre els personatges científics homenatjats enguany hi ha el filòleg i lingüista Antoni Maria Badia i Margarit; el químic Enric Casassas i Simó; la química anglesa Rosalind Franklin, clau en el descobriment de l’ADN; i l’escriptor i bioquímic Isaac Asimov. El meteoròleg, astrònom i sismòleg Eduard Fontserè i Riba s’afegeix als homenatjats per la SC-20 pel 150è aniversari del seu naixement.

El Dia de la Ciència a les Escoles

Dimecres que ve, 18 de novembre, es durà a terme una de les iniciatives més significatives de la SC-20: el Dia de la Ciència a les Escoles, coorganitzat amb el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquesta jornada s'oferiran, per a alumnes de 3r i 4t d'ESO de prop de 250 escoles, i en format virtual, quatre conferències sobre temàtiques com ara la intel·ligència artificial, l'epidemiologia, la genètica i la sostenibilitat. Els investigadors explicaran de manera accessible la seva recerca i respondran a reptes científics que prèviament havien plantejat per vídeo als alumnes.

Com a cloenda de la 25a Setmana de la Ciència, el 27 de novembre tindrà lloc la final de la 2a edició del concurs "Els Monòlegs del Club de la Ciència", en un acte d’aforament reduït i retransmès per videostreaming des de la seu de la FCRI a Barcelona. L'objectiu del concurs és fomentar nous formats de disseminació científica en català, perquè la iniciativa vol promoure una comunicació de la ciència àgil i entenedora, mitjançant monòlegs cientificotecnològics de tres minuts de durada, fets per estudiants i professionals del sector.

