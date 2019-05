Acostar el llenguatge computacional als més joves

Fins a 1.300 nois i noies de tot Catalunya han passat per la competició de programació CodeWars, organitzada des de fa cinc anys al Centre Internacional de HP a Barcelona, situat a Sant Cugat del Vallès. L’origen es remunta a ara fa 20 anys, quan es va celebrar-se per primer cop al centre internacional que HP té a Houston (EUA). L’objectiu continua sent el mateix: que els joves puguin demostrar les seves habilitats de programació en un entorn que ha fet de la innovació el seu leitmotiv.

Enguany el guanyador va ser l’equip del Col·legi Sant Gabriel de Viladecans. La segona i tercera posicions del podi les van ocupar, respectivament, els equips de l’American School of Barcelona i de l’Aula Escola Europea. Fins a la final, celebrada el 2 de març passat, hi van arribar més de tres centenars de joves d’entre 14 i 18 anys procedents de 75 escoles catalanes, així com els guanyadors de les edicions del torneig celebrades als centres HP a Lleó i Madrid.

JAVA, C++ I PYTHON

Per a Ramon Pastor, vicepresident i director general de negoci de HP 3D, l’objectiu de la competició és doble: “D’una banda, pretén animar els joves a endinsar-se en el món de la ciència i la tecnologia i despertar el seu interès per les anomenades carreres STEM [ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, segons les sigles en anglès], especialment les relacionades amb la informàtica i les telecomunicacions; de l’altra, busca que escoles i professors entenguin la importància d’incloure la programació o el llenguatge computacional en el currículum escolar”. El també responsable del Centre Internacional de HP a Sant Cugat destaca que la programació “és una disciplina que ajuda a estructurar com pensem i dona eines per solucionar problemes de tota mena”.

Durant el concurs, i al llarg de tres hores, els joves, acompanyats per més de 70 docents, miren de demostrar els seus coneixements en llenguatges de programació com Java, C++ o Python, resolent problemes matemàtics. Tot i que no requereix un domini de la matèria, fan falta “unes nocions mínimes i ganes d’aprendre i de passar una bona estona amb altres estudiants”, afirma Pastor, que també assenyala que en aquests anys de competició ha vist que “hi ha qui ve per primer cop perquè el tema li interessa, vol aprendre’n més i ha estat ell o ella qui ha convençut l’escola per participar-hi; i hi ha qui ha vingut cada any i vol millorar el seu resultat, i per això practica tot l’any”.

LA VISIBILITAT, FACTOR CLAU

A propòsit de com es podria desterrar el mite que les carreres tècniques o científiques són avorrides i complexes, un factor que les fa ser inabastables per a part dels joves del nostre país, Pastor respon que “donant-los molta més visibilitat i comunicant molt millor”. “A les escoles no s’explica bé què significa ser enginyer -es lamenta-, i així com els alumnes tenen molt clar què fa un metge o un bomber, quan els preguntes què fa un enginyer es queden en blanc”. Per a Pastor, per trencar aquesta mena de mites “cal formar millor els docents, així com saber connectar millor amb les noves generacions; hem d’assegurar-nos que entenen com funciona aquesta tecnologia i com tindran al seu abast l’oportunitat de millorar-la per fer un món més just i equilibrat”. Una responsabilitat, diu, “que també recau en les famílies, els mitjans de comunicació i les universitats”.

“No hi ha referents, i quan parlem de dones ja és dramàtic”, reconeix Pastor. Per això CodeWars sempre ha procurat especialment acostar-se al públic femení. Enguany un 27% dels participants han sigut noies, un 9% més que l’any passat. Des de fa anys, el concurs dona prioritat a tots els equips formats per, com a mínim, una noia, i al llarg de la jornada es comparteixen eines i idees amb el professorat per fomentar l’interès de les nenes en aquestes disciplines. Tot i que encara hi ha molt camí per fer, Pastor reconeix que a la companyia estan “molt contents dels canvis que s’estan aconseguint”. I conclou: “La innovació necessita diversitat, si no només estem innovant per a un 50% de la població”.