Per un embaràs i un part respectats

L’embaràs i el part són dues experiències úniques en la vida de qualsevol dona. N’hi ha que les descriuen com les millors de la seva vida. També n’hi ha que diuen que van ser experiències doloroses, fins i tot traumàtiques, fruit, probablement, de decisions preses per tercers que poc o gens van respectar el seu ideal d’embaràs i sobretot de part. I és que, excepte si hi ha una necessitat que faci prevaldre el criteri mèdic, les dones avui volen decidir quins protocols envoltaran la gestació i l’infantament dels seus fills, pactant-los amb ginecòleg i llevadora. Són futures mares formades i informades, empoderades en la seva vida personal i professional i que no esperen menys d’aquest moment vital.

DESCONEIXEMENT GENERALITZAT

En aquest marc, aquest 2019 ha vist la llum 'Mi embarazo y mi parto son míos', una guia que explica de manera divulgativa els drets de les dones en relació a l’embaràs i el part des d’una perspectiva teòrica i pràctica. L’autora, Marta Busquets, és llicenciada en dret i mare de dos fills i col·labora, entre d’altres, amb Dona Llum Associació Catalana per un Part Respectat. Busquets alerta que hi ha “un desconeixement generalitzat sobre els drets en embaràs i part, no només per les dones, sinó també per molts professionals”. El llibre fa un repàs sistematitzat de la regulació actual i vol reflectir els dubtes més freqüents de les dones. “A moltes els preocupa la presència d’estudiants contra la seva voluntat, si podran estar acompanyades o no el dia del part, si se’ls respectarà el pla de part, si podran no seguir el protocol o llegir-lo amb antelació, etc.”, assenyala l’autora.

Per a Busquets, part del problema rau “en un excés d’informació patologitzadora i basada en la por, que ens fa ser dependents i submises”. “Espanya -afirma-és un país medicalitzador del part en comparació amb altres països europeus i les mateixes intervencions tenen riscos que propicien més intervencions que al seu torn tenen més riscos”. Com a resultat, molts parts “inclouen fòrceps, ventoses, espàtules, cesàries...”

FER TÀNDEM

Els relats de l’entorn i els familiars acaben contribuint a donar una imatge perillosa del part, “mentre que la realitat és que embaràs i part són moments normals de la vida sexual i reproductiva que poden viure’s de manera saludable i positiva”, afirma Busquets, que lamenta que “moltes dones desconeixen com funciona el seu cos, la menstruació o l’embaràs, i no saben què passarà el dia del part o com funcionen els seus pits a l’hora d’alletar, coneixements que tampoc es promouen perquè es deixen en mans de professionals”. Per a l’autora de la guia, el primer pas per empoderar-se “és tenir clar que és possible que els embarassos i els parts siguin d’una altra manera, experiències positives (al marge de les circumstàncies clíniques)”.

El llibre fa un repàs sistematitzat de la regulació actual i vol reflectir els dubtes més freqüents de les dones

Majoritàriament, diu l’autora, “la percepció positiva d’un embaràs i un part depèn de si hem establert una relació de confiança i benestar amb la persona que ens acompanya (ginecòleg, llevadora...)”. Una sintonia que caldria fer prevaldre en el moment d’elaborar un pla de part que “hauria de ser complet i anar acompanyat d’un diàleg on les dones puguin expressar les seves inquietuds i els professionals respondre-hi”.

La guia també aborda els drets dels nadons i els de les dones que opten per no tirar endavant l’embaràs. En una interrupció per causes legals les dones normalment han de passar per un part, i “també poden prendre decisions sobre com volen viure aquesta experiència, amb un acompanyament sensible que s’adapti a les seves circumstàncies”.