Una plataforma per acompanyar les mares

L'actriu Andrea Ros impulsa la plataforma audiovisual Expándete, amb més de 40 professionals que ofereixen acompanyament i informació a totes les mares d'Espanya i Llatinoamèrica. Es tracta d'una iniciativa que sorgeix del projecte Madremente, que va néixer fa tres anys amb la intenció d'aconseguir que cap dona estigui sola quan es converteix en mare.

Aquest any, amb el confinament, la situació d'aïllament i sobrecàrrega de les mares ha sigut encara més intensa. Moltes s'han vist sobrepassades amb la càrrega familiar i professional i les embarassades s'han sentit més abandonades que mai en una situació nova per a elles. Per fer front a aquesta realitat es va crear la plataforma audiovisual Expándete #YaNoEstamosSolas, on més de 40 psicòlogues, doules, llevadores, assessores, nutricionistes, comunicadores, sexòlogues o matriactivistes parlen de maternitat, feminisme i sexualitat amb la intenció que totes les dones se sentin segures i sostingudes en la seva maternitat.

Què és 'Expándete'?

Així doncs, Expándete és una plataforma digital, vinculada a la web de Madremente, amb contingut exclusivament audiovisual perquè qualsevol mare pugui formar-se i informar-se al seu ritme i així pugui ser mare conscientment i decidir com vol expandir-se. Es va llançar a mitjans de setembre del 2020 i en poc més de 3 mesos ja compta amb 700 sòcies que consumeixen contingut sobre maternitat diàriament. A través de vídeos d'uns 15-30 minuts, expertes de diferents disciplines aborden temes clau de la seva especialitat. L'objectiu és oferir informació i acompanyament sobre diferents temes perquè cada dona el pugui digerir al seu ritme i si ho desitja acudir a professionals qualificades per aprofundir més.

La plataforma ja compta amb més de 100 vídeos exclusius per a les sòcies i cada primer dilluns de mes ofereix nou contingut (de 20 a 30 vídeos). Estan classificats en diferents categories i subcategories per facilitar la navegació: embaràs, lactància, part, sexualitat, feminisme, parella, infertilitat, dol, adopció i acollida, emprenedoria i experiències personals. A més, la plataforma ofereix una producció grupal amb caràcter testimonial, "Parlem de ...", sobre algun tema imprescindible per a qualsevol dona i en què l'element vivencial és clau per transmetre el missatge: parlem de dol gestacional, violència obstètrica, deslletament (gener). La plataforma compta també amb un petit fòrum perquè les dones puguin intercanviar experiències i acompanyar-se més fàcilment.