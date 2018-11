Em puc tenyir durant l’embaràs?

Quan la Laura i l’Anna Espart, germanes bessones, van decidir estudiar les primeres deposicions (anomenades meconis) de cent nadons, ja sabien que hi havia estudis científics internacionals que apuntaven que els desodorants, els tints, els pintaungles i els sabons, entre d’altres, contenien productes que actuen de disruptors endocrins, és a dir, substàncies que poden alterar el funcionament correcte de l’organisme. Ara bé, volien comprovar-ho amb una recerca que demostrés si el nadó acabat de néixer té rastres d’aquests components. “I ho volíem fer perquè ens vam adonar que no hi havia gaires estudis amb nadons”, expliquen l’Anna i la Laura.

Les dues bessones formen un bon tàndem professional. La Laura és llevadora de l’Hospital Arnau de Vilanova, on atén parts, i l’Anna és infermera, doctora en biotecnologia i professora universitària. Va ser l’Anna qui va rebre una beca del Col·legi d’Infermeres de Lleida per estudiar els disruptors endocrins, i va animar la Laura per fer-lo juntes.

Les germanes relaten que a l’estudi es van centrar en els parabens, que es fan servir com a conservants en productes cosmètics (metilparabèn, etilparabèn, propilparabèn, butilparabèn); els octinoxats i els homosalats, compostos que actuen de filtre solar (es fan servir tant en cremes solars com en cremes hidratants amb protecció solar), i els butilfenils metilpropionals, que es fan servir per donar fragància als cosmètics. “Justament aquests últims, hem comprovat que s’estan fent servir habitualment en productes de cosmètics, fins i tot els hem trobat en un detergent per a la roba”, relaten les investigadores.

Les conclusions a què van arribar van corroborar el que sospitaven: en els cent meconis analitzats hi havia presència de disruptors endocrins. “És així perquè el fetus hi està en contacte a través del líquid amniòtic”, expliquen l’Anna i la Laura, que afegeixen que el meconi és la primera deposició que el fetus comença a formar cap a la setmana 14 o 15 de l’embaràs, i que no expulsa fins que neix. Per tant, el va acumulant. “Per contra, una embarassada pot expulsar el disruptor endocrí en un dia, però no és el cas del fetus, que no fa cap deposició fins que està fora de la panxa de la mare”, diu la infermera i doctora en biotecnologia Anna Espart.

“A l’estudi també analitzàvem els hàbits d’higiene de les embarassades, i vam trobar que fins i tot en les embarassades que afirmaven que feien servir productes de cosmètica ecològics el meconi també presentava disruptors”, explica la Laura. La llevadora de l’Hospital Arnau de Vilanova afegeix que “l’Organització Mundial de la Salut sospita que hi ha un total de 800 disruptors endocrins, dels quals nosaltres només n’hem pogut analitzat quatre”. Es deu al fet que, a part de la cosmètica, els disruptors també es poden ingerir pels aliments, un àmbit que no van poder estudiar.

EFECTES A LLARG TERMINI

I arribats a aquest punt, amb la certesa que el que es posa la mare a la pell i als cabells arriba al fetus, les investigadores revelen que la importància de l’evidència a la qual han arribat està en la relació que hi ha entre disruptors endocrins i alteracions metabòliques. “Fins i tot l’obesitat, la diabetis i els problemes neurològics podrien derivar d’aquesta causa”, afirma Anna Espart.

Justament el pas següent que volen fer ara les investigadores és estudiar la relació dels disruptors amb malalties. “Estem buscant finançament per analitzar-ho en relació amb la diabetis”, diu l’Anna. I voldrien començar per la diabetis, perquè “hi ha evidència que està augmentant la diabetis gestacional”, i voldrien saber si aquests components químics absorbits per l’organisme de la dona embarassada en podria ser una causa.

Les investigadores, juntament amb l’Associació Catalana de Llevadores, han començat a difondre els resultats del primer estudi

Mentrestant les investigadores, juntament amb l’Associació Catalana de Llevadores, han començat a difondre els resultats del primer estudi. En aquest sentit, l’associació ha publicat una guia de consells sanitaris sobre la gestació i els disruptors endocrins, perquè llevadores i embarassades la coneguin. “Nosaltres dues també ho hem anat difonent”, diuen, com han fet amb l’Anna Gibert, una amiga que ara està embarassada i a qui ja han explicat els consells que hauria de seguir.

I és que les dues germanes, també mares, s’han aplicat els consells que ara recomanen. “En el meu segon embaràs, en què ja sabia els resultats a què havíem arribat, no em vaig pintar mai les ungles, ni em vaig maquillar ni tampoc vaig fer servir desodorants”, diu la Laura. Ara, amb la lactància materna, la Laura continua sense fer servir desodorants comercials, sinó que en fa servir un de propi i casolà. “I efectiu”, rebla. Un cop més, val més curar-se en salut.