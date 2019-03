El Sant Pau, capdavanter en innovació per a nadons prematurs

Al voltant de 15 milions de nadons neixen cada any prematurament a tot el món. En ocasions, el nounat prematur ingressat a la unitat de cures intensives neonatals (UCIN) dels hospitals està sotmès a situacions estressants molt diferents del confortable úter matern.

Per aquest motiu Sílvia Vicente, infermera de la unitat de cures intensives neonatals (UCIN) de l'Hospital de Sant Pau i membre del Grup de Recerca en Cures de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Sant Pau (IIB Sant Pau), ha ideat un dispositiu que disminueix l'estrès del nadó durant el procediment del pesatge i contribueix al seu millor desenvolupament neurològic.

Els nadons prematurs es troben abans d'hora en un medi per al qual encara no estan preparats: la UCIN. I en ocasions s'hi estaran dies i fins i tot mesos, en un ambient poc càlid, amb sorolls, amb gravetat i amb un sistema tant musculoesquelètic com neurològic immadur. Per tant, la qualitat de les experiències viscudes en aquesta unitat determinaran el desenvolupament del seu cervell. Aquest és el motiu per buscar-hi solucions com el Swaddy, per millorar tant com sigui possible el confort dels nadons durant el procediment del seu pesatge per afavorir alhora el creixement i el desenvolupament.

La qualitat de les experiències viscudes en aquesta unitat determinarà el desenvolupament del seu cervell

El Swaddy és un dispositiu de roba, elàstic i suau, que afavoreix la posició de flexió, postura que difícilment pot posar un nadó molt prematur a causa de la immaduresa del seu patró flexor. Tot i que el desenvolupament del teixit muscular comença abans del naixement, la diferenciació de les fibres musculars es considera incompleta abans de les 40 setmanes de gestació. A més, en ocasions els nadons prematurs ingressats a les UCIN mostren una curvatura cervical exagerada amb posicions d'hiperextensió del coll, que es produeixen perquè porten ventilació mecànica, entre altres causes. Aquesta postura debilita els músculs flexors del coll i això té com a resultat dificultats perquè el nadó centri el cap i es coordini amb la línia mitjana corporal. El Swaddy permet la simetria amb la línia mitjana i té una gorra incorporada que els proporciona més seguretat estalviant energia, molt necessària per mantenir altres funcions vitals.

El dispositiu està fet amb un teixit que permet que la mare se'l col·loqui en contacte amb la seva pell durant un temps i s'impregni de la seva olor

El dispositiu està confeccionat amb una peça de cotó amb elastan ajustable; el teixit és fi i suau per evitar l'escalfament excessiu del nadó, i té una obertura davantera que permet la observació directa dels professionals. El teixit també permet que la mare se'l col·loqui en contacte amb la pell durant un temps perquè s'impregni de la seva olor, i així el nadó senti la companyia de la seva mare quan ella no hi sigui.

Un equip multidisciplinar de la unitat de neonatologia de l'Hospital de Sant Pau compost per infermeres neonatals, una neonatòloga i una terapeuta ocupacional, i liderat per la infermera de la UCIN Sílvia Vicente, ha realitzat un assaig clínic que conclou que aquest dispositiu millora significativament la freqüència cardíaca i respiratòria i l'escala de dolor dels nadons prematurs de 1.500 grams o menys durant el procediment del pesatge.

L'estrès que produeixen alguns procediments a la UCIN pot provocar alteracions en el desenvolupament del cervell d'aquests nadons, i durant aquest període neonatal la reducció d'estímuls estressants és una de les funcions principals de l'equip de neonatologia. El dispositiu Swaddy disminueix l'estrès del nadó prematur davant de procediments com el pesatge a la UCIN, i per tant contribueix a afavorir el seu confort.