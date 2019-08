Un cop de ma al planeta

La salut del planeta està en perill. Els éssers humans hem viscut per sobre de les nostres possibilitats. Hem volgut sempre més i més ràpid, la qual cosa ens ha estressat i ha causat la mort de múltiples eco-sistemes. Els experts encenen l’alarma i asseguren que estem davant l’última oportunitat de reparar els efectes de la nostra petjada. Proposen plantar arbres urgentment per reduir el CO2. Deixar de consumir plàstic. Reduir la ingesta de carn. Hi ha múltiples possibilitats i m’engresca comprometre’m amb aquest projecte de mimar, cuidar i sanar la Terra on vivim. La qui m’alimenta. La qui em sustenta. La qui m’enamora. La qui em regala els seus aromes. Les seves vistes. La seva aigua. La qui nodreix i acull els meus fills. La qui m’ha originat. La qui es part de mi perquè som totalment inseparables l’una de l’altra.

La Terra som tots i ens necessita. No necessita el nostre sentiment de culpabilitat. Necessita la nostra acció. Necessita la nostra consciència. Necessita la nostra atenció a cada gest que fem. Necessita la nostra estima. Necessita el nostre poder de prendre decisions que canviïn el rumb que l’estat ecològic del planeta està prenent. La Terra ens necessita ferms i convençuts de que el nostre comportament pot millorar les condicions en les que vivim. Ens necessita responsables (etimològicament significa capaços de donar resposta) dels nostres gests quotidians.

Un professor de la universitat va pronunciar unes paraules que van canviar la meva vida: “Cada compra es un vot”. Tot allò que consumim es una aposta per un tipus de món o un altre. Un món on s’admeti l’esclavitud, la desforestació, l’aniquilació d’espècies. O una societat justa, equànime, natural, respectuosa, saludable, rica i enfocada amb el veritable benestar de tots. Allò que comprem, fem i el nostre estil de vida son els agents clau a l’hora de modelar l’estat de l’entorn on vivim i, en conseqüència, de les persones qui hi vivim. Les nostres accions tenen un pes determinant. Es hora de començar a fer quelcom, oi? Estic segura que la majoria ja porteu forces anys fent-ho i es bo que se’n faci ressò. Animem-nos i inspirem-nos els uns als altres!

Per això avui començo aquest escrit que pretenc que sigui col·laboratiu. No el vull escriure jo sola, vull que el composem entre tots. Proposo que m’expliqueu com aposteu per la salut del planeta. Quines mesures dueu a terme. Quines solucions ha trobat la vostra imaginació. Perquè jo de coses en vull fer moltes, però si col·laborem, potser la nostra creativitat ens condueix a ser més eficaços.

Envieu-me un correu a marinasancho@gmail.com i aniré introduint les vostres propostes i experiències.

A continuació enceto la llista amb les accions que la nostra família fem per deixar d’enverinar el medi ambient i col·laborar amb la seva restauració: