Enfadar-se des del respecte

Enfadar-se amb respecte

Les emocions son eines innates que ens ajuden a mobilitzar-nos per aconseguir allò que volem. No n’hi ha de bones i dolentes, senzillament son. Tot i això n’hi ha algunes que sovint se’ns convida a reprimir per un malentès. Per exemple la ira. Està bastant inacceptada i l’amaguem per fer veure que som més correctes, amables i intel·ligents.

Tanmateix la ira ens dona la ma per fer-nos respectar, per fer valdre els nostres interessos, per defensar el que creiem just. El que no es adequat es allò que associem a la ira com els insults, les faltes de respecte, els cops o la violència descontrolada. Demostrar que estem enfadats no es atacar ni ser perillosos per algú. Es demostrar el nostre poder per defensar els nostres principis. Confonem “ira” amb “agressió” i podem estar molt enfadats amb algú sense agredir-lo, amenaçar-lo, atacar-lo, odiar-lo ni insultar-lo.

La gràcia està en enfadar-nos des del respecte, des de l’amor, des del sentit comú i, sobretot, sense sentiment de culpa. Tenim dret a enfadar-nos. Es natural estar enfadat. Es intrínsec a la nostra manera de ser mostrar tot el ventall d’emocions. La clau està en mantenir l’equilibri i el control i respectar la pròpia integritat i la de l’altre com a principi bàsic. Centrant-nos en allò que volem expressar i en els objectius que ens proposem aconseguir i no en el patiment que volem ocasionar amb els altres.

Ens enfadem com una avantatge per facilitar l’accés a la satisfacció de les nostres necessitats. Per això es prioritari mantenir la mirada fixada en la meta, enfocar-nos en allò que pot produir millores a la vida. M’enfado quan aquesta ira em pot conduir a algun objectiu concret, com pot ser fer-me respectar. I canvio d’estratègia quan aquesta canalització de violència (violència en llatí no significa res més que força abundant) es infructífera i no em pot servir per millorar l’existència.

Així la ira, la ràbia, estar enfadats, i fins i tot la violència poden ser positives si son emprades amb respecte, saviesa i destresa.