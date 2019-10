Quan penso en educar els meus fills i les futures generacions i visualitzo què es el que més m’agradaria que aprenguessin veig clarament com desitjo que integrin dins seu els actes de bondat absoluta. Que desprenguin tot l’amor de què són capaços. Que despleguin tota la compassió que l’esser humà alberga dins seu. Que irradiïn tota la llum amb que han nascut. Que la seva vida sigui un far enmig del mar que orienti a milers de navegants. El destí més sublim de la humanitat, ser feliços i fer feliços als altres, es l’esperança que tinc per als nens i nenes a qui acompanyo.

I per a que siguin capaços de viure en plenitud i il·luminar la vida de la resta, per a que desprenguin bondat amb la seva mateixa presència, cal que visquin aquestes experiències en primera persona. Per tant, es la meva responsabilitat i la de les persones que interactuem amb infants, fer-los tastar aquesta dolçor de l’acte amorós. Es tracta:

de mirar-los amb tendresa i fer-los partícips dels nostres sentiments més purs cap a ells

d’enfocar-nos sempre en allò de que son capaços

de perdonar-los quan s’equivoquen

de tenir infinita paciència amb ells

d’escoltar-los

de comprendre’ls

de que trobin en nosaltres el caliu que necessiten

proporcionar-los estones de plaer, calma i benestar

de parlar positivament

de demanar-los allò que volem que facin enlloc de queixar-nos

veure en ells la magnificència de l’esser humà

projectar en ells la nostra confiança

d’educar-los en la gratitud

La millor manera d’educar les criatures és encarnant els comportaments que volem que aprenguin. Si desitgem que siguin bondadosos, valents, calmats i equilibrats, per exemple, es imprescindible que ens posem les piles i practiquem aquests valors en tots els nostres actes. S’emmirallen en nosaltres i posen de manifest aquells aspectes als que nosaltres dediquem la major part del nostre temps i energia. Allò que més estimem, admirem i honorem acostuma a ser també el centre de la seva atenció. Cal que fem revisió dels nostres principis i anhels per veure si concorden amb allò que ens agradaria que els infants aprenguessin de nosaltres.

El meu propòsit es que aquesta societat esdevingui més justa, solidària, compromesa amb el medi ambient, sàvia, feliç, sana, pacífica i que tots els seus integrants visquin en harmonia i plenitud. Es per això que poso tots els meus esforços en cultivar aquests valors i que em centro en fer-los palesos en la relació que tinc amb els infants.

Faig lloc a la meva vida per als sentiments que vull que floreixin dins seu. Dono presència a la satisfacció, la confiança i la gratitud perquè vull que siguin valors protagonistes en la seva existència. Poso el focus en tot allò que vull que creixi i es desplegui en la realitat que construeixen.