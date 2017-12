Un tresor al Born

Sempre tinc grans raons per visitar el Born. La majoria tenen relació amb el passat d'aquest barri, però des de fa un temps n'hi ha una de ben trencadora i novedosa: la Blueproject Foundation.

Mentre anava cap allà, recordava les propostes fresques i plenes de contingut que hi he vist. Em venien al cap el concert de Pedro Soler & Gaspar Claus, l'exposició "L'habitació dels llibres prohibits" d'Alicia Framis...

Aquest cop la immensa sala de columnes de ferro colat contenia un conjunt de petits tresors. Tots ells ens deien que la bellesa resideix en l'equilibri i la simplicitat.

Aquí, per exemple, amb un conjunt de formes que dialoguen amb la llum, passem de la fragilitat de la línia a la consistència del volum.

No voldria explicar més coses i trencar la màgia... aneu a l'exposició "De la línia al moviment - Inventar coses per fer mentre es camina" de Mateo López i Jorge Méndez Blake a la Blueproject Foundation abans que no sigui tard!