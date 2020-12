Un petit gran llibre sobre els microbis

Entre píndola i píndola de Tecnologia Creativa, avui m'agradaria compartir amb tots vosaltres una troballa que he fet recentment. Es tracta del conte il.lustrat "No llepis aquest llibre!" de l'Editorial Takatuka.

La brillant col.laboració d'Idan Ben-Barak (text), Julian Frost (il.lustració) i Linnea Rundgren (fotografies amb microscopi electrònic de rastreig) crea una història molt original que ens permet apropar-nos al món dels microbis d'una manera desenfadada i rigurosa al mateix temps.

No us explicaré l'argument per no privar-vos de la descoberta. Però si que us puc dir que trobareu en aquest llibre una gran combinació d'il.lustració minimalista amb fotografies de microscopi electrònic que aporten per elles mateixes una gran dosi de coneixement. I tampoc em puc estar d'afegir que l'actor principal de la història acaba sent el qui la llegeix...

Es tracta sens dubte d'un llibre fantàstic per a que els nens llegeixin acompanyats. Podem passar una bona estona junts aprenent coses noves i descobrint per què és important tenir uns hàbits de vida saludables.

La lectura d'aquest llibre ens mostra com són els microbis i ens ajuda a entendre que són presents a la vida de cada dia. Encara que no els veiem, són per tot arreu. Sense els microbis no seria possible la vida al nostre planeta.

Un llibre magnífic per despertar la curiositat i l'interès dels petits de la família pels temes cièntífics, tot gaudint d'una petita aventura il.lustrada a casa o a l'escola.