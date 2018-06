Maker spirit around the world

Per si aquest estiu aneu de vacances a algun indret d'Europa, vull compartir amb vosaltres una mostra de diversos esdeveniments i espais maker que he tingut ocasió de conèixer en els meus viatges.

He inclòs en el mapa tant cites efímeres (fires, exposicions, etc) com espais de continuïtat. He de confessar-vos que els meus preferits són Opo-Lab d'Oporto i FabLab Roma Makers, perdut als afores de Roma. Però cadascun d'aquests llocs té el seu aire característic i us convido a anar-hi i deixar-vos encomanar de tot allò que els amics i amigues makers tenen per oferir-vos.

Us proposo que navegueu pels recursos referenciats al mapa, els trobareu classificats en 2 capes que podeu desplegar i actuar per tenir una millor navegació web.

Us animo a desar aquest link i a visitar-lo de tant en tant perquè em proposo anar-lo actualitzat amb noves descobertes.