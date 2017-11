Perquè les mares som heroïnes

En les sessions de Coaching maternal que realitzo en la meva consulta, moltes vegades em trobo amb mares que carreguen amb la pesada motxilla de la culpa per no arribar a tot. Després d'una setmana especialment frenètica, se'm va ocórrer escriure una carta per donar-la-hi a totes les mares que tenim en la consulta i avui vull compartir-la amb tu. ¡Potser així ens animem quan estem desbordades i creiem que tot ens surt malament!

"Per a tu, la mare. Per a tu, que hi ha dies que plores per la frustració del dia, potser sense motiu o ni tan sols ho entens perquè no saps que ha fet el dia tan frustrant. Per a tu, la mare amb fills petits que et necessiten 25 hores en un dia de 24 hores. Per a tu, la mare, en qualsevol temporada de la maternitat en la qual puguis estar, potser avui necessites un recordatori sobre la maternitat. Per a tu, la mare, qui podria preguntar-se si tota aquesta bogeria i la teva dedicació maternal realment marca la diferència en la vida dels teus fills. Bé, doncs sí que ho fa. I aquí hi ha un petit recordatori de per què. Veuràs, ets un ésser increïble. T'aixeques de bon matí i te'n vas a dormir de matinada. Sovint, et mantens desperta durant les nits, despertant-te amb el plor del teu bebè o el del nen petit amb un mal son o esperant que l'adolescent torni a casa. Tu, encara que estàs cansada, t'aixeques al matí, els somrius i mires a aquests petits que t'han mantingut desperta tota la nit i els hi dius que els estimes molt. I aquest amor que no depèn del son, ni de la pinta que tenim, ni de l'agenda. Aquest amor no depèn de res, per què és innat, és l'amor d'una mare.

Tu organitzes, cuines i compres i neteges i ho fas tot de nou cada dia. I una altra vegada. I una altra vegada. Sovint, quan no hi ha res en el rebost, t'inventes qualsevol recepta que desperta les ovacions i els ànims de la família. Però tens la pell gruixuda: sovint la verdura o el peix troba els nassos tornats, sospirs i els nens et diuen que no els agrada el que sigui que hagis preparat amb amor. Però també saps com negociar fer intercanvis o establir límits i esperes que mengin almenys dues cullerades.

Tu ets la principal solucionadora de problemes. Pots fer-los entendre que han d'ajudar. Posar pau quan es discuteixen per veure a qui li toca ajudar amb el rentaplats o posar la rentadora o anar a comprar el pa. Has dominat l'art de comptar fins a deu, abans de cridar que no pots més. Saps quan fer un pas enrere i pujar les escales i asseure't en el terra del bany, respirar fondo i després sortir amb una renovada sensació d'energia.

I fins i tot si no tens energia, simplement ho fas. I de vegades, significa pizza o entrepans per sopar, i els teus fills sense adonar-se, creuen que estàs plena d'energia per fer-los el sopar més aplaudit. ¿I la roba? Dia rere dia el cubell no està mai buit! Fins i tot, els misteriosos mitjons perduts no són rival per a tu, perquè tens una cistella on van a parar tots i de tant en tant aconsegueixes tornar a fer les parelles. De vegades s'acumula la roba perquè, realment desitges una setmana en la qual no hagis de ocupar-te tu.

Tu, benvolguda mare, ets increïble. Amb freqüència mires a totes les altres mares Pinterest i després et mesures amb un pal que és massa curt. Creus que les altres mares ho fan millor, que no tenen dubtes, que van arreglades i que no tenen ulleres plenes de son. Et costa valorar totes les coses increïbles que fas per tota la teva família. Ningú coneix als teus fills de la manera en què tu els coneixes: les seves peculiaritats, sentit de l'humor o com arrencar-los un somriure. Saps quan ignorar el soroll i seguir parlant amb la teva amiga al telèfon. Tu els coneixes. Te'n vas al llit cansada i l'endemà ho dónes tot i ho repeteixes un dia darrere l'altre perquè estimes amb bogeria a aquests petitons que et diuen mamà. Dones el millor de tu mateixa, necessites recordar que el que estàs fent avui marcarà la diferència per als teus nens.

Els teus fills et miren. Aquesta és la meva mare. Veuen el que fas, la forma en què et dónes a tu mateixa, i t'estimen. Si et diuen un compliment, accepta'l. Mereixes ser valorada.

És cert que, de vegades, s'obliden de dir-t'ho. De vegades s'enfaden o no obeeixen, o diuen coses com que t'odio i tot això. Aquestes coses no et defineixen. Segueix endavant.

Recorda que és important guardar un espai on puguis ser tu i ningú més. No t'oblidis de la teva parella perquè fent equip tot és més divertit. Sí, és cert que tot sembla aclaparant ara, les nits d'insomni, els pressupostos ajustats, els nens malhumorats, la preocupació pel futur, les interminables nits sense dormir, el cos que ha canviat i tot l'anterior i més. Però vull fer-te saber que tot aquest treball, tots els malabarismes que fas per no renunciar a res, totes aquestes carreres per conciliar, aquestes tendres abraçades que has donat, dónes i donaràs, et converteixen en l'heroïna del seu conte. No et comparis mai, i no seràs només una bona mare si fas x, o z.

La maternitat no es qualifica per la quantitat de fotos boniques que pugem a Instagram o al Facebook, o de les festes d'aniversaris perfectament planificades, o en l'entrepà millor fet. La maternitat no és una cosa quantificable, no es qualifica per tot el que s'aconsegueix, sinó que és un clar exemple d'amor incondicional fins i tot quan tens el tanc de reserva buit. Avui, sense importar com sigui el teu dia, recorda que per a la teva família estàs marcant la diferència. Aquests nens que semblen sempre petits, creixeran. I tu tens el privilegi de caminar amb ells, de fer aquest viatge que és la vida amb ells. Tot i les voltes que dóna la vida, els problemes, els alts i baixos, sempre estàs disponible sense importar el que passi, perquè ets la seva mare. I això és ha de ser celebrat. Feliç dia dona extraordinària!" Bona setmana, mares del món.