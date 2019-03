La majoria d'edat a casa. Estem preparats?

I ja ha arribat aquest moment. A casa ja som tots majors d'edat. A part del ‘patatús’ que et dóna pensar en com de ràpid han passat aquests anys, també estàs contenta perquè veus que la criança no ha anat del tot malament. Són bona gent, estudien, tenen bons amics, i comptes secundaris a Instagram, amb el que em perdo la majoria del que fan perquè no em convé saber-ho!

Als Estats Units hi ha molts neurocientífics que consideren que el cervell d'una persona està en desenvolupament fins als 25 anys. Això vol dir que als 18 anys el cervell no està completament desenvolupat i que per tant això hauria de tenir-se en compte per a jutjar les seves accions.

Clar, això com a pares ens aclareix moltes coses veritat? Ara entenc perquè haig de repetir mil vegades que posin la taula i treguin el rentaplats i recullin la seva roba i que ens enviïn un WhatsApp al arribar de festa. Encara que també és agradable parlar amb ells de a qui votaran, com es veuen en un futur i entendre cap a on van.

Aprenguem a fer un pas cap endarrere:

Si les relacions que hem establert des de petits són afectuoses i pròximes, aquesta etapa, a més de donar-nos una mica de por perquè els amics pesen més que nosaltres -i mai se sap quant es deixaran influenciar- és un moment d’aire per a tots. I dic aire al fet que, de sobte, tornes a tenir un munt de temps disponible, pots arribar tard que ells s'hauran fet el menjar, i poden estar al càrrec de totes les coses que els concerneixen, quan abans tot havies de gestionar tu.

Encara que això sigui una de les coses que més ens costa: Delegar. Perquè els nostres incipients adults vagin entenent de què va això de fer-se gran, a més de poder sortir i entrar quan volen, cal començar per fer un pas enrere. Fins ara nosaltres anàvem davant agafant-los la mà, dirigint tots els seus passos. Ara cal començar a deixar que ells vagin davant i tu quedar-te a prop, per si hi ha hòsties que tinguin a algú que els reculli.

Ensenyar-los a conviure amb els diners:

Cal donar-los un full on escriguin totes les seves despeses i quadrar un pressupost mensual. A final de mes es revisa i si no hi ha canvis se'ls dóna els diners acordats per al mes. Això farà que, primer siguin conscients que els diners no són infinits. És a dir, que el seu estatus econòmic no és el teu, i els ensenyarà a decidir en què prefereixen gastar-ho, discriminar esdeveniments i fins i tot la impotència de veure que no arriben a final de mes si volen sortir de festa cada setmana. La relació amb els diners i l'economia és vital per a la seva vida adulta exitosa, no poques vegades quan ells han de pagar les seves compres, tornen a casa dient: que car està tot!

Això fa que si tenen més despeses inesperades hagin de negociar un avançament -amb la conseqüència de menys diners per al mes següent- o acceptar petites feines al més com, fer classes o fer cangurs i que comencin a entendre que no podem fer sempre el que ens ve de gust quan ja som grans. També t’acosta d’una altra manera, comencen a veure perquè a casa els pares diem que sí a unes coses i que no a unes altres. Tot comença a semblar-los més lògic i fins i tot t'admiren per com pots fer tu que et quadri tot.

Les relacions:

Si tens filles, doncs ja saps, arribarà a casa qualsevol surfista ‘melenas’ i tot el que digui serà mano de santo. I si tens fills perquè arribarà qualsevol “pelandusca” i tindrà embadalit a aquest fill quin punt t'ha costat criar. Jajaja, entre poc i massa.

Però hi ha una mica de veritat en això, i l'única cosa que puc dir és que sigui qui sigui que enamori als nostres fills, tant de bo sigui per a fer-los més feliços. Al principi, pensava que eren persones que entraven en el nucli familiar i haurien de caure bé, o semblar-se a nosaltres. Res més lluny de la realitat! Després de tres fills ja m'he adonat que els pols oposats s'atreuen, i que qui ens agrada a ells acaba per no agradar-los i qui no ens agrada a ells sembla que els encanti. Així que, paciència, el més important és que siguin feliços i que tu tinguis la casa oberta perquè tots puguin venir a sopar, a menjar, a prendre cafè i a fumar-se un piti per anar coneixent a poc a poc què és el que el nostre fill o filla li veu de maco.

Si hi ha una relació que no t'agrada, no t'hi fiquis, no hi ha res que uneixi més a dues persones que la lluita contra els pares. És millor que les coses caiguin pel seu propi pes, amb el temps tots es van donant compte de quin peu calça cadascú, i de com si l'educació i els valors són molt diferents, s'apaga la flama de la passió com la consumeixen. Que això és una altra, ara es coneixen en tots els àmbits de seguida, i potser és el que posa a prova l'amor de veritat.

Si les relacions que tenen són nocives i doloroses, és a dir, veiem als nostres fills maltractats o consumits, l'acció que més podem fer és parlar amb ells del tema amb calma, passa per allunyar als nostres fills el més possible del lloc on puguin tenir contacte. Potser és el moment ideal per a demanar un crèdit i que marxin a estudiar fora a una residència, on hi hagi un mínim de normes per a entrar i sortir i els facis canviar rutines, conèixer gent nova, i perquè no, reinventar-se.

La teva nova vida:

Si durant la criança has tingut la sort de poder avançar i créixer amb la teva parella, aquest és un moment molt especial. Perquè et trobes amb un munt de temps lliure i ja pots tornar a improvisar una mica. Moltes parelles arriben a aquest moment amb por, perquè durant els anys de la criança s'han “perdut” i ara es miren i són com dos estranys. Però si has pogut créixer i madurar sense perdre la intimitat, us asseguro que és gairebé millor que al principi. Clar que físicament estarem una mica més vells, però som més savis i això fa que la convivència sigui molt més fàcil. I l'orgull i l'admiració mútua per haver arribat fins aquí amb els nens ja majors d’edat, són un còctel que aviva la passió de qualsevol.

La veritat és que, tot i que encara has d'estar molt pendent dels fills, de les seves converses, dels seus silencis, dels seus amics, dels seus estudis i dels bons amors, hem superat el part, el postpart, la lactància, la infància, l'adolescència i ara estem més preparats per a qualsevol cosa que hàgim d'afrontar.

Esperem com una petita victòria i llançant-ho a l'univers com un desig; que la seva maduresa legal i la vida a partir d'ara només els porti felicitat.

Feliç mes de març família!