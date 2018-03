Tres Tips per ajudar a connectar amb la família

Moltes mares venen a la consulta amb la preocupació de no arribar a tot. Una de les coses que més els preocupa és que no estan connectant amb els seus nens així com elles voldrien. És important que ens ocupem d'ordenar certs aspectes de les nostres rutines per quedar-nos -si més no- amb la sensació que ho estem intentant.

La manera més bàsica per connectar amb els nostres nens és parlar amb ells. Explicar-los com ens ha anat el dia, que hem fet, com ens va i com ens sentim. No cal donar unes explicacions complicades, només que els nens sentin que també comptem amb ells per fer-nos confidències. És important que ens sentin com a persones, que vegin també que ens interessen les seves coses, per molt diferent que siguin dels nostres interessos. Aquesta confiança requereix temps i s'ha de començar com més aviat millor, per quan es facin més grans, aquest pont ja estigui construït.

No és sempre fàcil romandre a prop dels nens. Moltes mares i pares es troben entre llargues jornades laborals i la família i sovint, al final, tots dos camps pateixen. A la majoria els explico que hi ha algunes maneres per mantenir un equilibri sa i sostenible entre el dos.

T'explico tres tips senzills que potser et podrien ajudar.

Posa fronteres entre la teva vida laboral y la vida de casa. Molts correus electrònics de respostes de feina, projectes que es queden per acabar després de sopar, trucades, informes, etc... han de quedar-se per fer al dia següent. A la majoria li costa, perquè falten hores, però no és traient-la d'estar amb els nens i la parella que ens farem la vida més fàcil. Connectar amb la teva família a través de rutines. Buscar activitats que ens vinculin com anar a comprar, endreçar la cuina plegats, cuinar coses senzilles, el bany, el compte o les històries abans de dormir. Aixecar-se una hora abans per anar tranquils al matí i esmorzar junts, són petits canvis que ens ajudaran molt. ¿T’imagines sortir de casa amb temps, sense haver cridat que fem tard i fer d’aquest moment la millor estona del dia? Prioritza el temps d'estar junts. Prioritza la família els caps de setmana i durant les vostres vacances per planejar coses especials per fer junts, unes vegades amb els nens, d’altres amb la parella. Fem alguna nit diferent sortint a sopar, amb una nit de joc de taula o barbacoa a la terrassa, o agafar el cotxe fins a la platja o la muntanya i explorar un lloc nou. Fins i tot podries designar un dia una setmana per fer una activitat familiar si us agraden el senderisme, el voluntariat o els espectacles.

La feina de mantenir l'equilibri entre totes les coses que ens agraden és una feina de gestionar bé el nostre temps -sense excuses- i posar damunt la taula què és el que més ens importa. Moltes vegades veig pares angoixats, però aquesta angoixa és una manera d'amagar que gestionar fills i parella no és la prioritat. Amb petites estratègies i si cal, amb algun professional, ja sigui Coach vital o Psicòleg, podem anar muntant les tàctiques per tornar a sentir-nos propers a nosaltres mateixos, de la nostra família i sense deixar caure la nostra feina. És més esforç al principi, però després anirà tot rodat i ¡serà la teva petita victòria!