¿Què farem aquest any?

Deia en Victor Hugo “Sap quina és la meva malaltia? La utopia. Sap quina és la seva? La rutina. La utopia és el futur que s'esforça per néixer, la rutina és el passat que s'obstina a continuar vivint.”

Pim pam, s'ha acabat l'any. I de cop i volta sense adonar-nos ja tornem al Gener.Ja estem en el mes de la tornada a tot; la cuina, les compres, l’escola, la Universitat, als exàmens, a la feina... La tornada a la rutina es dura - diuen els pacients - aquesta setmana quan han vingut a la consulta.

La rutina (es diu que diàriament el que fem, es un 80% de rutina) i el famós síndrome postvacacional, són temes candents en aquests dies. Veig que tots patim aquest síndrome, aquesta apatia, aquesta ansietat davant el que ens ve de nou. Que ja no tindrem aquestes hores de més per dormir, ni per fer viatges en família, ni per cuinar per vint persones, per fer tardes de Netflix, crispetes i sofà.

Però tot i que ens amoïna la rutina, amb el ritme dels dies es va passant. I encara que vulguis relacionar-te amb gent alegre, costa mantenir la il·lusió de què potser aquest any les coses seran diferents.

Però, diferents en què? Potser només ens fa falta acostumar-nos a viure l'aquí i l'ara, les vacances ja han passat i potser fins a l'any que ve ja no en tindràs més, així que... gaudeix del moment.Ser persones rutinàries, ens evoca a optar sempre per les mateixes solucions a diferents problemes, que haurien de comportar diferents solucions. Però cada dia me n'adono que aquests reptes als quals tornem a veure de nou, si els canviéssim de perspectiva serien més motivadors del que nosaltres ens imaginem. Però això requereix enfocar els problemes que vindran des d’un punt de vista d'acceptació -la vida és la que és- i això ens costa molt de fer.

Però hi ha una altra cosa que em crida més l'atenció. Quan parlem de rutina, parlem amb tristesa, no sabem què és la felicitat vivint en la rutina.Potser ens fa por estar sols amb nosaltres mateixos. Ja posem per costum la televisió o la ràdio el arribar a casa, o ens passem hores mirant al mòbil la vida dels altres, i si no sortim amb els amics dels dissabtes, fem el que sigui per sortir amb qui sigui (encara que no ens caiguin bé), seguim amb la parella, perquè ens diem a nosaltres mateixos: "Que vaig a fer jo estant solter després de tant temps". Fem tot el que sigui per a no escoltar realment a aquesta veu interior que ens està dient una cosa molt important, i que ens convindria escoltar. I és que ens fa por escoltar la nostra veu interior i enfrontar-nos a qui som realment.

Per molt que et diguis a tu mateix o als altres, em conec al 100%, no és així. Per mi conèixer-se a un mateix, és una feina llarga i laboriosa. És una feina per a tota la vida. Però que es pot aconseguir. Conèixer-se a un mateix, és endinsar-te interiorment en tu, veient coses bones i dolentes. No és un camí fàcil i alegre, per això molta gent no l’emprendrà. I la vida els hi romandrà igual.

I com m'endinso, veig, sento i toco com sóc jo realment? Hi ha moltes maneresç: fent-te preguntes, llibres, conferències, demanant ajuda... però sempre les respostes les tindràs tu mateix, no els altres.I segur que alguna persona estarà pensant ara...: ‘Ja sóc gran per canviar!’ o el típic ‘jo sóc així’. Com ja he dit, som éssers rutinaris. Fa tant temps que estem ficats ‘dins del nostre personatge’, que ja és una cosa rutinària per a nosaltres. Només canviem, com els hi dic alguna vegada als pacients; quan la situació és límit, quan ja no podem més.

Si aquest any has de canviar una mica la teva vida, un consell que sempre m'ha anat bé és que ho facis ara, no esperis a situacions millors, perquè mai hi haurà un moment que puguis dir "ideal".Potser ara amb el balanç de l'any veiem quina mare voldries ser aquest any, o com voldries estar amb la teva parella, o potser quins són els canvis de salut que has de fer per viure més anys i millor.

A mi pensar en això al Gener m'atabala. Tothom està parlant de propòsits que al final cauen en la rutina perquè no ens motiven. Potser portem sobre les espatlles molta càrrega i només volem deixar-la anar i viure cada dia com si fos nostre, com si nosaltres decidíssim com volem que sigui. I realment és així. Podem veure el que ens passa com una cosa negativa o positiva, això sí que ho escollim nosaltres.

Però t'entenc. A vegades la vida ens trenca, ens sacseja, ens obre en canal i és molt difícil veure-li la part d'aprenentatge, sobretot quan estem envoltats de mares instagramers que tenen criatures amb pijames nets i planxats i que els hi agrada la verdura. O només veiem imatges de parelles a les Maldives o de vacances amb cossos que no saben què és el turró ni les neules. O veiem cases de dos-cents metres quadrats amb uns armaris encastats on cap tot el nostre pis. I sospirem, somiem, ens diem que serem feliços quan tinguem això ara i això després.

I no, la vida és la que és, ara una factura, ara una malaltia, ara una feina poc motivadora, ara una parella que no es connecta amb nosaltres. I l'única cosa que podem fer per fer fora aquesta rutina de sobre és tenir il·lusió només pel fet de viure. perquè ens agradi o no, les coses més boniques de la vida són gratis, i depèn de nosaltres trobar-hi la màgia en tot el que fem.

Ànims mares i pares, un any nou comença i que sigui especial i fora de la rutina depèn tot de nosaltres. Potser és això el que ens cansa, que tot depèn de nosaltres mateixos. Però no hi ha un altra forma de fer que les coses millorin o passin més que posant de tot cor la força que calgui per aconseguir-ho. Així doncs ens desitjo que aquest any sí que sigui diferent. Que quan s’acabi ens haurem adonat que només tenim l'avui i l'ara i volem gaudir-lo cada dia com si fos l'últim. Que així sigui! Feliç Gener famílies!