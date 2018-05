La vida es viu. I ja està.

Sóc l'Enric Bastardas, Comunicador, Il.lusionador i Provocador, i podeu veure tot el que faig a enricbastardas.com . Un bon dia vaig pensar que seria una bona idea deixar sortir el meu nen interior i posar-me a escriure de tot allò que em passa pel cap en el dia a dia amb els meus dos fills, Martí i Nil. Hi podeu trobar de tot...i més, al blog personetescreatives.wordpress.com . I si us agrada i rieu una estoneta i ho compartiu amb altres pares i mares del món, jo ja em donaré per satisfet!